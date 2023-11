TARQUINIA - Esce oggi il primo album dei “Follya” e tra poco più di una settimana gli ex Dear Jack suoneranno a Roma e Milano.

“Non so se sono pronto”, l’annuncio social di Alessio Bernabei, il cantante, tarquiniese doc, che torna sulla scena musicale in gruppo, dopo un periodo da solista e una pausa di riflessione sfociata nella decisione del frontman di rientrare “in squadra”, al fianco del chitarrista Francesco Pierozzi, con il quale il grande successo era partito.

Un successo arrivato nel 2013 con la nota trasmissione tv Amici di Maria De Filippi, in un crescendo che ha visto il 2014 e il 2015 un’esplosione di consensi, veri anni d’oro per il gruppo musicale pop rock. Poi la decisione di Alessio Bernabei di separarsi fino al 2022 quando Bernabei ha deciso di tornare ad essere il frontman del gruppo che ha quindi cambiato il proprio nome in Follya: per Alessio Bernabei, Francesco Pierozzi, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu, tornare insieme, dopo il divorzio di Alessio dai Dear Jack e un percorso accidentato molto simile a una montagna russa, è stata infatti una vera e propria follia. Dopo ben otto anni diviso dai compagni, Alessio Bernabei esordisce di nuovo in gruppo con il primo album in uscita oggi e le prime due date dei concerti: Roma, Largo Venue (8 novembre) e Milano, Apollo (9 novembre). «Ho le farfalle nello stomaco - afferma Alessio Bernabei - Voglio troppo abbracciarvi dal palco. E giuro che lo faremo».

