CIVITAVECCHIA – Scendono le temperature e si intensifica il lavoro della Croce rossa italiana di Civitavecchia. Dal primo dicembre la Cri locale ha aperto il centro notturno per fornire un tetto ai senza fissa dimora nelle fredde notti invernali, inoltre ogni sera l’Unità mobile batte il territorio cittadino facendo visita a chi vive in strada, per scelta o necessità. Sono circa 50 i senza fissa dimora assistiti su base annua dalla Cri di Civitavecchia. Dai 25 ai 30 di loro trovano assistenza all’interno del programma “Emergenza freddo” mentre gli altri si dividono in itineranti - chi non rimane in città in pianta stabile - o chi vive in strada, appunto per scelta o necessità. Ed è proprio su queste persone che si concentra il lavoro dei volontari della Croce rossa soprattutto durante in periodo invernale. L’Unità mobile va a trovare i “noti”, tra accampamenti di fortuna o baracche sparse sul territorio per distribuire generi di prima necessità, un pasto caldo, coperte e conforto. I volontari sono infatti formati per offrire supporto psicologico, cercando di creare un legame o un contatto con la persona che hanno di fronte. «Un grosso aiuto - ha spiegato il presidente del comitato locale Roberto Petteruti - ci arriva proprio dal magazzino solidale che abbiamo inaugurato a settembre. Si tratta di una base importante per il nostro lavoro di supporto alle famiglie e alle persone in geenerale: ci ha dato grosso respiro». Un bisogno di aiuto che, purtroppo, è in aumento. Così come riscontrato dai Servizi sociali dell’assessore Deborah Zacchei con le 1080 richieste per i voucher natalizi anche la Cri segnala un aumento. «C’è un maggiore bisogno sul territorio in questo momento ed è legato ad una crisi lavorativa e ad un generale aumento della povertà come registrato anche su base nazionale dall’Istat. Sicuramente è un dato forte. Il nostro appello - ha concluso Petteruti - e a rivolgersi al nostro numero dedicato, il 1520, se c’è bisogno di aiuto, oppure venite presso la nostra sede dove la porta è sempre aperta».

