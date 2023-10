CIVITAVECCHIA – È nata ufficialmente l’associazione “Amici del Mercato” e sono stati eletti il suo presidente, Catia Veneruso, e il consiglio direttivo. Lunedì la riunione costitutiva presso la sede della Cna di Civitavecchia in viale Togliatti e subito le prime trenta firme di adesione. Ora i rappresentanti della Cna passeranno tra i banchi del mercato per raccogliere ulteriori adesioni e sono già tanti coloro che attendono per mettere la firma. Un’opportunità importante di mettere un punto e a capo sulla storia del mercato cittadino e di creare una realtà forte in grado di dialogare con l’amministrazione comunale. «Lo scopo è proprio questo - spiegano dall’associazione -, facilitare il dialogo e l’associazione è nata proprio con lo scopo di dare agli operatori una voce univoca. L’associazione è aperta a tutti gli operatori. Sono diversi gli argomenti sul tavolo, pensiamo ad esempio al restyling perché sono necessari degli approfondimenti, poi ci sono problematiche che possono essere di più facile risoluzione. Una volta raccolte tutte le firme ci sarà la formalizzazione presso l’agenzia delle entrate».

©RIPRODUZIONE RISERVATA