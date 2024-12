CIVITAVECCHIA – Decenni interi trascorsi alla guida delle auto municipali con a bordo i sindaci che a Civitavecchia si sono succeduti, ora lo sconforto della famiglia, degli amici e dei colleghi per una scomparsa difficile da accettare. Gino Pallassini, “l’autista comunale” come quasi tutti in città lo definivano, è venuto a mancare all’età di 74 anni: tempo fa era stato male, ma l’allarme sembrava rientrato. Ieri la triste notizia, che ha sconvolto soprattutto coloro che con Gino Pallassini hanno condiviso un percorso lavorativo. In chi lo ha conosciuto rimane il ricordo i un uomo per bene, capace di farsi apprezzare con gesti semplici ma di grande valore. Domani alle 15 i funerali alla chiesa San Francesco di Paola. Alla famiglia di Gino le più sentite condoglianze della nostra redazione.