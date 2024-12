CIVITAVECCHIA – È morto Fabrizio Delogu, per anni in prima linea nell’organizzazione di eventi culturali e sociali a Civitavecchia. In passato, dal 1999 al 2013 è stato presidente della Pro Loco e a lui si deve l’ideazione di una complessa rievocazione storica come quella dell’Assalto Saraceno. Fabrizio Delogu aveva l’abitudine di curare il dettaglio quando si trattava di organizzare eventi e questo ha consentito alla kermesse di decollare, portando in strada centinaia di persone provenienti anche dalle realtà limitrofe. Si è spento all’età di 66 anni, domani alle 10,30 in Cattedrale si terranno i funerali. Alla sua famiglia vanno le condoglianze della nostra redazione.