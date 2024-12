TOLFA - “L'Agorá dello Sport...edizione di fine anno": questo il titolo dell'importante e imperdibile appuntamento che si svolgerà mercoledì alle 17,30 al teatro Claudio di Tolfa e che è promosso dal Cst Servizi in collaborazione con le amministrazioni comunali di Tolfa e Allumiere con i sindaci Stefania Bentivoglio (Tolfa) e Luigi Landi (Allumiere) con in prima linea il consigliere delegato allo Sport di Tolfa Tiziano Tedesco e dell'assessora allo Sport di Allumiere Romina Scocco. Il teatro Claudio, quindi, farà da cornice a: “L’Agorà dello sport .... Edizione di fine anno". Durante l'evento si discuterà sulla riforma dello sport e come questa impatti fortemente sul tessuto sociale. “Sarà una fiera di idee e - commenta Paolo Mancinelli, CST Servizi, organizzatore dell’evento che tra l'altro aveva proposto la prima edizione in provincia di Viterbo - un’occasione per una riflessione sulla direzione futura dello sport". Paolo Mancinelli ha spiegato poi di aver avuto "subito collaborazione e supporto dalle amministrazioni comunali di Tolfa ed Allumiere con i Sindaci Bentivoglio e Landi e il consigliere Tedesco e l'assessora Scocco delegati allo Sport per una edizione di fine anno che sarà un' occasione per le Società/Associazioni sportive del nostro territorio per discutere e condividere opinioni sulla Riforma dello sport". Questo non è solo un evento, è un’Agorà aperto a tutti, dove si potranno raccontare le proprie esperienze e condividerle per il futuro dello sport. All’evento, moderato da Pamela Pierotti, interverranno Alessandro Battilocchio (presidente della Commissione Sicurezza Periferie), Maria Spena (consigliere D'Amministazione di Sport e Salute), Paolo Mancinelli (Consulente del Lavoro e Presidente CST), Franco Amadio (Presidente nazionale Fitetrec- Ante), Massimiliano Brocchi (vicepresidente FITP Lazio e Consulente del lavoro), Giuseppe Marrocchi (presidente onorario del Tolfa Calcio), Matteo Iacomelli (consigliere comunale di Civitavecchia), Massimo Ciccognani (giornalista sportivo).

L'evento sarà l'occasione per consegnare riconoscimenti speciali ad alcuni sportivi che hanno scritto pagine importanti, come ad esempio Franco Superchi, Luigi Perla, Emiliano Marsili e Tiziano Fracassa. "Non perdere l’opportunità - esorta il consigliere comunale delegato allo Sport di Tolfa, Tiziano Tedesco - di essere parte di un momento importante nello sport".

