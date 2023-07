CIVITAVECCHIA – «Questo è l'uso che viene fatto degli spazi destinati al deposito dei mastelli lungo il primo tratto di via Leopoli». La segnalazione arriva da un cittadino che mostra con una foto lo stato in cui viene ridotto il deposito per i mastelli, mastelli per cui ormai non c’è nemmeno più spazio ma, fatto ancora più grave, secondo il cittadino l’operatore ecologico di zona avrebbe fatto spallucce non essendo di sua competenza. In questo ultimo periodo le segnalazioni si moltiplicano.

