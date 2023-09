CIVITAVECCHIA – È un civitavecchiese, classe 1971, il nuovo ambasciatore d’Italia a Singapore. Si tratta di Dante Brandi il quale, come reso noto dalla Farnesina, ha assunto oggi l’incarico. «Modello di efficienza e di equilibrio etnico, Singapore è un hub proiettato al futuro, in un’area strategica per gli sviluppi politici, economici e tecnologici a livello mondiale. Lavorerò perché l’Italia vi si affermi ancor di più», ha dichiarato

Brandi.

Nato a Civitavecchia (Roma) il 13 novembre 1971, Dante Brandi si è laureato in Scienze politiche presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza e ha prestato servizio militare come Sottotenente di Complemento dell’Arma dei Trasporti e Materiali. È entrato in carriera diplomatica nel dicembre 2000 e ha svolto i primi incarichi presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e la Direzione Generale per i Paesi dell’Africa sub-sahariana del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Dal gennaio 2007 al luglio 2010, a cavallo tra le Amministrazioni Bush Jr e Obama, ha prestato servizio presso l’Ambasciata d’Italia a Washington occupandosi dell’attività e della proiezione del Capo Missione, mentre ha svolto il primo incarico all’estero presso l’Ambasciata d’Italia a Sofia dal 2002 al 2007, negli anni di adesione della Bulgaria alla NATO e all’Unione Europea. Consigliere per l’internazionalizzazione presso la SACE tra il 2010 e il 2012, ha contribuito all’azione del management nella gestione di criticità su operazioni di credito all’esportazione, di project financing e di recupero di crediti sovrani in diversi mercati, dovute agli effetti della crisi finanziaria e dell’euro.

Dall’agosto 2012 all’agosto 2013, presso la Direzione Generale per gli Affari politici e di Sicurezza, ha diretto l’ufficio competente per l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), dove ha coordinato -tra le altre cose- la campagna di rielezione del candidato italiano alla carica di Segretario Generale dell’Organizzazione. Ha rivestito l’incarico di responsabile dell’ufficio economico-commerciale dell’Ambasciata a Londra e di Direttore esecutivo aggiunto per l’Italia alla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo tra il 2013 e il 2018, in anni di espansione economica italiana nel Regno Unito, ma anche di conseguenze economico-finanziarie della Brexit e di riposizionamento della BERS a seguito dell’interruzione sanzionatoria delle operazioni in Russia. Nominato Console Generale d’Italia a Ho Chi Minh City (Vietnam) nel marzo 2018, ha sviluppato la presenza italiana nella parte più dinamica del Paese e assistito la comunità dei connazionali residenti o temporaneamente in visita durante l’emergenza Covid. Al Servizio Stampa della Farnesina dal settembre 2021 e quindi Capo dell’Unità di Coordinamento della Comunicazione della neo-istituita Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale dal 1° gennaio 2022,

Dante Brandi si è occupato della comunicazione istituzionale del Ministero e della sua rete diplomatico-consolare, di strategie di diplomazia pubblica, comunicazione esterna e uso dei social media, oltre che di disinformazione e comunicazione strategica.

Da oggi è Ambasciatore d’Italia a Singapore, accreditato con credenziali di Ambasciatore anche presso il Sultanato del Brunei. Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, è sposato e ha quattro figli.