CIVITAVECCHIA – Daniele Tisato e il suo brand Nineteen non si fermano più. Il giovane civitavecchiese che ha pensato una linea di magliette per rappresentare la diversità e la forza di andare sempre avanti nonostante tutto e tutti è stato scelto per rappresentare Civitavecchia durante un'importante serata che si terrà proprio oggi a Marina Velca – Tarquinia nell'ambito del concorso nazionale Miss Parade moda mare che vedrà la presenza di molte tv e radio locali e provinciali. Le magliette “Nineteen” di Tisato saranno indossate dalle miss nell'uscita casual, la seconda delle tre uscite in passerella.

