CIVITAVECCHIA – Torna anche quest'anno l'iniziativa “Custodiamo il Creato”, manifestazione promossa dalle diocesi unite di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina in occasione del "Tempo del Creato". L'iniziativa, giunta alla terza edizione, inizierà il 1° settembre nella Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato per concludersi il 4 ottobre con la festa di San Francesco d'Assisi. Quattro gli appuntamenti. Si inizia il 1° settembre alle 18 con la Messa per il Creato presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza nell'azienda agricola Castel di Guido. Il 6 settembre alle 21, presso il Cineteatro Buonarroti di Civitavecchia, la proiezione del film "The letter: un messaggio per la nostra terra", pellicola ispirata all'enciclica Laudato sì (ingresso gratuito). Dal 14 al 23 settembre, invece, è la volta di "Alzati & pedala", staffetta ciclistica tra le varie comunità parrocchiali delle due diocesi con momenti di animazione e riflessione in ogni tappa. L'iniziativa partirà il 14 da Civitavecchia–Tarquinia e il 18-19-21-23 settembre coprirà il territorio di Porto Santa Rufina. Il 23 settembre alle 19.30 ci sarà l’evento finale della manifestazione a Santa Marinella, con preghiera ecumenica e lo spettacolo musicale “La notte di Greccio”. Infine il 28 settembre alle 17.30 al Castello di Santa Severa si terrà un incontro sinodale con tutte le associazioni ambientaliste delle due diocesi.

