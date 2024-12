CIVITAVECCHIA – «Grazie alla generosità dei nostri concittadini abbiamo raccolta materiale scolastico che nei prossimi giorni distribuiremo alle famiglie bisognose. Il nostro ringraziamento va alla Coop e a Maury's che ci hanno consentito questa iniziativa». Lo scrivono sui social dalla sezione locale della Croce rossa italiana diretta dal presidente Roberto Petteruti che in questi giorni è stata attiva presso i due punti vendita per raccogliere materiale scolastico in vista del ritorno tra i banchi. La Croce rossa, ogni anno, torna a ripetere questa preziosa iniziativa per fornire un valido aiuto e supporto alle famiglie più bisognose, e non solo visto che la stangata legata al ritorno a scuola mette a dura prova l’economia di molte famiglie. Il prezioso lavoro dei volontari proseguirà andando a distribuire il materiale alle famiglie.

