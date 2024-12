CIVITAVECCHIA – È stato pubblicato il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale.

I giovani tra i 18 ed i 28 anni possono vivere l'esperienza del servizio civile in Croce Rossa. 12 mesi di progetto, 25 ore settimanali per 5 giorni lavorativi ed un rimborso di 507,30€ mensili.

Presso il Comitato della Croce Rossa di Civitavecchia sono disponibili 13 posti:

- n. 3 posti per il progetto “ASSISTENZA E COESIONE”;

- n. 5 posti per il progetto “INCLUSIONE SOCIALE IN CENTRO ITALIA”, di cui 2 posti riservati a giovani con Minori opportunità (GMO).

- n. 5 posti per progetto “SERVIZI DI TRASPORTO INTEGRATO PER LA SALUTE IN NORD ITALIA”, di cui 1 posto riservato ad un giovane con Minori opportunità (GMO).

È possibile presentare la domanda di partecipazione fino alle ore 14.00 del 15 febbraio 2024. Per effettuare la domanda è necessario accedere con SPID al sito:

https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per ulteriori informazioni:

https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/

Per informazioni: civitavecchia@cri.it o 0766.23382.

