CIVITAVECCHIA – Saranno ben 52 i figuranti in costume d’epoca che lunedì sfileranno per le vie del centro cittadino, in occasione della solenne processione in onore di Santa Fermina, patrona della città. Un appuntamento particolarmente sentito, che quest’anno assume un significato ancora più profondo: si inserisce, infatti, nelle celebrazioni dell’Anno giubilare e si svolgerà all’indomani della scomparsa di Papa Francesco.

Come da tradizione, anche quest’anno il corteo storico sarà curato dalla Pro Loco cittadina, guidata dalla presidente Maria Cristina Ciaffi, che ha sottolineato con orgoglio l’impegno dei volontari: «Ogni anno partecipiamo con entusiasmo, coinvolgendo la cittadinanza attraverso un casting aperto che ci permette di offrire a tutti la possibilità di sentirsi parte viva della tradizione». I figuranti indosseranno costumi fedelmente riprodotti secondo lo stile del 1647, anno in cui le reliquie della santa furono riportate da Amelia a Civitavecchia.

L’accuratezza dei costumi, realizzati dalla costumista Elisabetta Ciciani, ha permesso al corteo di ottenere l’inserimento nell’Albo delle Rievocazioni Storiche. Quest’anno, grazie a un contributo della Fondazione Cariciv, sono stati confezionati quattro nuovi abiti e rifiniti diversi dettagli, rendendo questa edizione una delle più ricche e curate di sempre. «Siamo felici di sostenere un progetto che racconta la nostra identità e coinvolge tanti cittadini – ha dichiarato la presidente della Fondazione Gabriella Sarracco –. Questa è una delle manifestazioni più belle e partecipate, e quest’anno sarà ancora più emozionante».

