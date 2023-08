CIVITAVECCHIA – Prosegue l’odissea per i residenti ed i commercianti di corso Marconi. Sono ormai più di dieci giorni che gran parte della zona è rimasta senza linea internet: diversi i locali commerciali che hanno affisso cartelli scusandosi con la clientela per non poter garantire il pagamento elettronico, tanti gli studi professionali che stanno avendo problemi, moltissime le famiglie alle prese con i disagi. «Una situazione non più tollerabile – ha tuonato il presidente del consiglio comunale Giancarlo Frascarelli –parliamo di centinaia di utenze costrette a convivere da troppi giorni con questo problema, senza avere certezze su quando e se potrà essere riparato il guasto. Si assiste ad uno scaricabarile, con i gestori che hanno provato anche a coinvolgere il Comune, facendo riferimento ad un ritardo dovuto ad una mancata autorizzazione: ma mi sono informato con gli uffici, e non è così. Questi disagi e di conseguenza i danni subiti – ha aggiunto Frascarelli – dovranno essere assolutamente rimborsati». Parliamo di una della maggiori vie dello shopping cittadino: e tanti crocieristi non hanno potuto fare acquisti, non avendo contante e avendo, invece, i minuti contati. «La situazione va risolta al più presto – ha concluso Frascarelli – e si dovrà procedere quanto prima anche con i rimborsi».