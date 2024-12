TOLFA - Corso di formazione micologica a Tolfa promossa dall'Universitá Agraria.

La giunta Onori ha infatti organizzato un corso di formazione utile per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per raccogliere i funghi.

Il corso si svolgerà in 4 lezioni in sede e un'altra in habitat.

Per partecipare al corso è necessaria l'iscrizione. Il corso segue quanto richiesto dell'autorizzazione regionale per la raccolta dei funghi epigei e dei prodotti del sottobosco (Lrg 32/1998 e Lgr 9/2017). Al termine delle 5 lezioni verrà rilasciato l'attestato utile per raccogliere i funghi. Il corso si svolgerà con un minimo di 15 interessati.

Per le adesioni e per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici al num 0766 92007 Università Agraria Di Tolfa, oppure al 3487150554; oppure scrivendo a uniagraria@libero.it o a luca66.astoria@gmail.com

