ALLUMIERE - "Il 2023 è sicuramente un anno da ricordare".

Ad esprimersi così Alfredo Moraldi presidente della Contrada Polveriera di Allumiere che guardando all'anno che si è concluso non può che essere orgoglioso di se stesso, del direttivo e di tutta la Contrada. Nelle ultime sei edizioni i rossoblu hanno conquistato 5 volte la vittoria e l'ultima è stata ad agosto 2023 grazie alla guida del presidente Moraldi, a Massimiano Virgili che è un giovane fantino veramente stratosferico e a un insieme di contradaioli determinati e uniti che danno il tutto per tutto ogni giorno dell'anno.

"Cambiando in parte i responsabili della Contrada e venendo da tante vittorie - spiega il giovane e attivissimo presidente Alfredo Moraldi - sicuramente non era facile riuscire ad uscire dalla sconfitta subìta nel 2022: qui, però, voglio fare un elogio alla Polveriera, perchè quest’anno abbiamo dimostrato tutti insieme quanto è forte la Contrada".

Il presidente Moraldi spiega anche che all'inizio del mandato: "Siamo partiti subito con progetti a lungo termine per il futuro, stando ben attenti a gestire il presente nel miglior modo possibile e così è stato fatto".

A luglio i rossoblu hanno festeggiato l'ottima riuscita della Sagra degli Antichi Sapori che ha registrato un vero e proprio record di presenze in piazzetta Chigi, cuore della Contrada Polveriera. "Eccellente riuscita anche per la classica "Cena del Contradaiolo" e per la ''Cena della Vittoria'' subito dopo il bellissimo Palio vinto, con piu di 450 contradaioli affiatati - prosegue il presidente Moraldi - questo è il risultato di anni di lavoro, di progetti iniziati e portati avanti tutti insieme. Ovviamente abbiamo fatto tesoro di ció che è andato bene, ma si puó sempre migliorare. Cercheremo di portare al top anche quelle piccolezze che sono mancate quest’anno".

Alfredo Moraldi poi ci tiene a fare i "Complimenti a tutti per l’ottimo lavoro svolto in tutti i settori, complimenti ai ragazzi della stalla e al fantino Massimiliano Virgili, perchè come al solito ha dimostrato di essere il più forte". Patron Moraldi poi continua: "Siamo già partiti per il palio 2024, cercheremo di dimostrare anche quest’anno le nostre potenzialità".

©RIPRODUZIONE RISERVATA