ALLUMIERE - Alla Reverenda Camera Apostolica si sono conclusi i "Laboratori creativi" tenuti da Francesca Regina. Nel primo laboratorio i ragazzi e i bambini hanno realizzato "La luce del Natale"; nel secondo incontro c'è stata l'attività denominata "La magia del Presepe; sabato 30 dicembre si è svolto il terzo laboratorio "Come un vero Elfo”. L'ultimo laboratorio si è svolto venerdì 5 gennaio 2024 dalle 15 alle 16.30 sul tema: "Arriva la Befana". Con il laboratorio "La luce del Natale" è stata realizzata una bella lanterna per accendere l’atmosfera natalizia .

Ne "La magia del Presepe" i bambini hanno creato il loro piccolo presepe con una "Sacra Famiglia" da appendere per rivivere la magia della nascita di Gesù. Nel laboratorio "Come un vero Elfo": i partecipanti hanno creato un piccolo Elfo animato per velocizzare la consegna dei regali. L’ultimo laboratorio è stato "Arriva la Befana": i partecipanti, sotto la guida dell'eccezionale Francesca Regina, hanno realizzato una versione molto simpatica di una delle streghe più amate al mondo.

"Anche per quest'anno concludo i laboratori natalizi ad Allumiere con qualche doveroso e sentito grazie: al sindaco Luigi Landi perché continua a credere nella nostra collaborazione; grazie al settore Cultura del Comune di Allumiere, a Francesca Scarin, Maura Maffei, Flavia Verbo, Marina, che riescono a rendere tutto semplice e realizzabile; al personale del museo e della biblioteca, Nicol Frezza e tutti i ragazzi e le ragazze del Servizio Civile: davvero impagabili e pronti sempre a facilitarmi nel lavoro. Grazie naturalmente alle famiglie, ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, che partecipano divertendosi e sperimentando: dal nulla, o solo da un mio disegno o consiglio, creano piccoli e simpatici capolavori. Grazie davvero per tutto".