Il matrimonio è un evento irripetibile, e ogni dettaglio merita la massima cura per rendere la giornata davvero indimenticabile. Tra gli aspetti più importanti c’è l’abito da sposa, che deve riflettere la personalità di chi lo indossa e valorizzarla in ogni momento. Ma come scegliere quello perfetto?

Prima di tutto è importante rivolgersi al giusto fornitore, che deve essere professionale e di grande esperienza. A tal proposito, scopri gli abiti da sposa a Roma di Love is Love e scegli quello perfetto per te, grazie a questi semplici consigli.

Il fisico

Scegliere l’abito da sposa giusto non è solo una questione di gusto personale, ma anche di fisico. Ogni donna ha una forma diversa, che può essere valorizzata con abiti differenti:

Fisico a triangolo rovesciato: le donne con questo tipo di fisico hanno spalle larghe e ben scolpite, ma un punto vita poco definito. Per evidenziare quest’ultimo, è consigliabile indossare un abito con gonna vaporosa;

le donne con questo tipo di fisico hanno spalle larghe e ben scolpite, ma un punto vita poco definito. Per evidenziare quest’ultimo, è consigliabile indossare un abito con gonna vaporosa; Fisico ovale: questo termine indica una forma con spalle e seno ben proporzionati, ma un punto vita non definito. Per valorizzare queste caratteristiche, è preferibile un abito stile impero o principesco, per mettere in evidenza la parte superiore del corpo;

questo termine indica una forma con spalle e seno ben proporzionati, ma un punto vita non definito. Per valorizzare queste caratteristiche, è preferibile un abito stile impero o principesco, per mettere in evidenza la parte superiore del corpo; Fisico rettangolare: è una tipologia di fisico lineare, con spalle, vita e fianchi della stessa larghezza. Per dare luce alle forme, in questo caso, è consigliabile un abito a sirena, in modo da creare una linea curva e femminile;

è una tipologia di fisico lineare, con spalle, vita e fianchi della stessa larghezza. Per dare luce alle forme, in questo caso, è consigliabile un abito a sirena, in modo da creare una linea curva e femminile; Fisico a pera: le persone con fisico a pera si distinguono per una forma più larga nella parte inferiore del corpo. Per equilibrare le proporzioni tra busto e fianchi, è possibile indossare un abito per rimodellare le forme, con un corpetto decorato e una gonna ampia.

Lo scollo

Lo scollo può valorizzare o nascondere le forme del corpo, quindi è fondamentale tenerne conto quando si sceglie l’abito da sposa.

Ad esempio, lo scollo quadrato è ideale per chi desidera mostrare il seno in modo elegante, mentre quello omerale è adatto sia per chi ha un seno abbondante sia per chi ne ha poco.

Lo scollo a V è consigliato per chi non ha molto seno, mentre lo scollo a cuore è ideale per le donne più formose. Infine, lo scollo a barca è perfetto per una sposa elegante e non troppo formosa.

Le maniche

In un abito da sposa, le maniche possono essere un dettaglio importante per aggiungere stile ed eleganza. Le maniche coprenti o a sbuffo, ad esempio, possono essere ideali per nascondere eventuali imperfezioni o aggiungere un tocco di raffinatezza. Possono inoltre essere decorate con ricami, strass o pizzi.

Le maniche corte invece sono più pratiche in caso di matrimonio estivo, e per rendere il vestito più “sbarazzino”.

Il colore

Il bianco è il colore tradizionale degli abiti da sposa, grazie alla regina Vittoria d’Inghilterra che lo scelse come simbolo di castità e purezza, e le maison di alta moda offrono una vasta gamma di declinazioni del bianco, come avorio, panna, ghiaccio ed ecrù.

Molte spose moderne, tuttavia, scelgono di allontanarsi dalla tradizione, optando per abiti da sposa di colori diversi, esprimendo così il proprio gusto personale e carattere.

La scelta del colore dell’abito da sposa è ora più libera e personale, ma è sempre consigliabile tener conto dello stile dell’evento.