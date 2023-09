CIVITAVECCHIA – Nei mesi di luglio ed agosto, i ragazzi de Il Timone hanno avuto la possibilità di usufruire della colonia estiva dei Marinai d’Italia di Civitavecchia, trascorrendo giornate splendide all’interno di un contesto accogliente e suggestivo.

«Siamo a ringraziare il presidente Romano Angeloni – ha spiegato Manola Camilletti - e tutto il consiglio direttivo per aver accolto la nostra richiesta ed averci aperto le porte di una colonia gestita in maniera impeccabile. Fiduciosi di poter rinnovare questo accordo anche per la prossima stagione estiva, porgiamo a chi ci ha dato ospitalità con calore e gentilezza un sentito ringraziamento pure da parte delle famiglie, molte delle quali impossibilitate a far trascorrere ai ragazzi qualche ora al mare, fondamentale fonte di benessere. Un plauso doveroso – ha concluso il presidente – va alle nostre preziose volontarie che con grande entusiasmo hanno offerto la loro disponibilità per l’assistenza».