CIVITAVECCHIA – Vincita record con un gratta e vinci alla Tabaccheria Panunzi di via Buonarroti 22: una donna ha vinto 200mila euro. Un gratta e vinci da tre euro si è trasformato nella vincita di una vita per una signora che il 4 gennaio scorso ha acquistato il biglietto da grattare, qualche attimo di incredulità e la richiesta al titolare «ma è vero?» e la risposta dell’esercente, Giorgio Panunzi: «Sì signora» nello stupore generale. «Certamente - ha spiegato Panunzi - non è una cosa che capita tutti i giorni, si sta qui si grattano i biglietti e si controlla tra una chiacchiera e l’altra ma quel giorno è stato veramente inaspettato. Qui non c’era mai stata una vincita così grande». La donna quindi ha preso il biglietto ed è tornata a casa, dai suoi cari, per comunicare la bella notizia. Una befana che non dimenticheranno facilmente.

