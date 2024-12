CIVITAVECCHIA – Civitavecchia si cala completamente nell’atmosfera natalizia tra luci, musica, colori e soprattutto tanti eventi. Ieri grande festa in città per l’accensione ufficiale delle luminarie natalizie con il sindaco Ernesto Tedesco in prima fila.

Altro appuntamento molto atteso dai bambini è stato quello dell’apertura della Casa di Babbo Natale - uno degli appuntamenti a cura della Blue in the face di Enrico Maria Falconi - che sarà anche oggi al Foyer del teatro Traiano dalle 17 alle 19. Tante le iniziative che arricchiscono il fine settimana. Anche oggi a piazza Leandra sarà possibile visitare “Il Magico mondo del Natale”, l’esposizione a cura degli artigiani del Fondo Ranalli odv, mentre a corso Marconi c’è il Mercatino natalizio di solidarietà. Con il ponte dell’Immacolata in molti hanno scelto di passeggiare per il centro cittadino in attesa che il cartellone natalizio entri nel vivo. La prossima settimana grande attesa per “Opera femme” al Traiano.

