CIVITAVECCHIA – Civitavecchia piange la scomparsa di Vivenzio Martellaro, “Enzo”, come lo chiamavano gli amici. Apparteneva alla vecchia generazione dei barbierie per lunghi anni ha svolto la sua attività nello storico salone di viale Baccelli 27. Intere generazioni di civitavecchiesi si sono affidati a lui e al compianto sor Cesare, che anni fa gli faceva da aiutante per quanto riguarda le barbe. Una storia lunga sessant’anni, terminata nel gennaio dello scorso anno, quando Enzo ha deciso di chiudere i battenti. Una grande passione per il suo lavoro e per il Pirgo, dove ogni estate trascorreva in amicizia i suoi pomeriggi. Spesso si fingeva burbero con le persone a lui vicine, salvo poi liberare un sorriso o una battuta in grado di conquistare chiunque. Mancherà a tutti la sua simpatia e il suo modo di essere. I funerali si terranno domani alle 10,30 nella chiesa di Campo dell’Oro. Alla famiglia di Vivenzio Martellaro le condoglianze della redazione.