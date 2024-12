CIVITAVECCHIA – Una folla numerosa e devota si è radunata ieri per l’inaugurazione solenne dell’Anno Giubilare della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia. Un evento di grande significato spirituale e comunitario, che ha visto fedeli, parrocchie e gruppi ecclesiali unirsi in un momento di preghiera e riflessione. Il ritrovo è avvenuto a piazzale degli Eroi, dove alle 16,30 è stato dato il via al pellegrinaggio verso la Cattedrale. La processione, guidata dalla Croce gloriosa ha attraversato le vie della città in un clima di profonda spiritualità. Fedeli hanno preso parte al corteo, accompagnando con canti e preghiere il cammino. Alle 17 si è tenuta la concelebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza, che ha ufficialmente aperto l’Anno Giubilare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA