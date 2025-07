LADISPOLI – Murales all’ingresso di Sala Rossellini. Una piacevole sorpresa per la storica struttura del centro in occasione della seconda Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana. A realizzarlo l’artista Chiara Capobianco, un disegno dedicato al capolavoro del neorealismo Roma città aperta di Roberto Rossellini. «L’opera – sostiene Margherita Frappa, assessore alla Cultura - ideata e donata al Comune – intende rendere omaggio al potere evocativo del cinema e rappresenta un gesto artistico di grande sensibilità civica e culturale, destinato a restare come testimonianza permanente all’ingresso di uno degli spazi più significativi della vita culturale cittadina». A partire da questa edizione della Biennale, la Sala Rossellini diventa ufficialmente una sede espositiva permanente per gli artisti contemporanei, accogliendo mostre e progetti selezionati. La programmazione sarà sotto la supervisione di Filippo Conte, nominato presidente onorario. «Questo murales – aggiunge Margherita Frappa – rappresenta un ponte tra memoria e presente, tra cinema, arte e impegno civile. Un dono prezioso offerto alla città che inaugura simbolicamente una nuova stagione espositiva».