ALLUMIERE - "Fine settimana con tempo stabile e soleggiato, attenzione però al vento".

A sottolinearlo il Chartered Meteorologist (CMet) Vice Presidente e Meteorologo AMPRO, Antonio Marino, il quale traccia le previsioni meteo di questo fine settimana nel nostro territorio.

"Il promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale che ci ha interessato in questi ultimi giorni è stato sostituito da una goccia di aria più fredda in quota, che velocemente si muoverà verso Sud-Est, andando gradualmente a colmarsi - spiega il Chartered Meteorologist Vice Presidente e Meteorologo AMPRO, Antonio Marino - detta figura barica porterà ad avere condizioni di tempo instabile sulle regioni centrali, in particolare sulle zone interne e su quelle del versante adriatico, ed al sud, instabilità atmosferica che si accentuerà nel corso del pomeriggio, quando potranno formarsi addensamenti nuvolosi maggiormente consistenti, dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna, che potranno dare origine a precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, che potranno essere anche di forte intensità, non si esclude possano aversi locali grandinate.

Sulle isole maggiori e le regioni settentrionali avremo condizioni di tempo maggiormente stabile e soleggiato. Sul nostro territorio per l'intero fine settimana il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, dei passaggi nuvolosi potranno aversi durante le ore notturne ed al primo mattino di sabato. Solo ed esclusivamente sulle zone più interne, nel corso del pomeriggio, potranno formarsi degli addensamenti nuvolosi anche consistenti dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna, che potrebbero dar luogo a locali ed isolate precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Il vento si orienterà per l'intero fine settimana da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità moderata con possibili rinforzi fino a forte, lo stato del mare è previsto essere da poco mosso a localmente mosso sotto costa e generalmente molto mosso a largo. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature faranno registrare valori in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo. Per saperne di più e restare sempre aggiornati, vi consiglio di seguire la mia pagina Facebook dedicata alla meteorologia di cui vi riporto il link: https://www.facebook.com/PrevisioniMeteoAntonioMarino".

