CIVITAVECCHIA – "Change+ Cambia gli elettrodomestici energivori". È questo il progetto illustrato ieri nel salone della Fondazione Cariciv, realizzato in collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Fondazione Banco dell'Energia, attivo anche a Civitavecchia e in grado di portare un supporto concreto per oltre 70 famiglie in difficoltà economica e sociale.

Oltre a trasmettere come aiutare le famiglie per valutare i consumi e riuscire a mettere in pratica i consigli per ridurre le spese dell’energia, durante l’incontro è stato importante il confronto sui temi della sostenibilità ambientale e analizzare le necessità delle fasce più deboli. Esperti della Croce Rossa Italiana e della Fondazione Banco dell’energia sono intervenuti trattando tematiche riguardanti la sostenibilità ambientale e l’uso consapevole dell’energia.

Gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana sono in linea con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, anno che le Nazioni Unite hanno fissato come traguardo per l’accesso universale a forme di energia sostenibili, e che mirano, quindi, a contribuire all’agenda umanitaria globale, a progredire nella lotta alla povertà e a intervenire in modo efficace in tutte le emergenze degli individui e delle comunità.