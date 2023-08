TARQUINIA - Si apre oggi a Tarquinia la 17esima edizione del DiVino Etrusco. L’inaugurazione della rassegna che celebra e racconta la storia etrusca e quella di Tarquinia attraverso i produttori della Dodecapoli si inaugura oggi alle 19 in piazza Cavour, di fronte al Palazzo Vitelleschi, sede del Museo Archeologico Nazionale.

Nelle vie e nelle piazze più belle del centro storico, lungo un itinerario del gusto, dalle 20,30 all’1 di notte, il visitatore potrà scoprire e apprezzare i 90 vini delle 46 cantine della 17esima edizione.

Ad animare la serata inaugurale, concerti e spettacoli con gli artisti di strada. A suonare saranno Los Suntos a piazza San Martino, l’Elot Band all’Alberata Dante Alighieri, Female in piazza Giacomo Matteotti ed Etruschorus a piazza Duomo. Per gli spettacoli con gli artisti di strada appuntamento a piazza Cavour, con Mr Pope e Blumamba in Camelot, duo sui trampoli acrobatici (ore 21.30 e 23), e con Niandra in “Appuntamento al buio” per la giocoleria di fuoco (ore 22,30); a piazza Giuseppe Verdi, con il Duo Flosh che andrà “Di palo in frasca” (ore 22) e con Simone Romano in “Hop Hop”, protagonista di un’esibizione di giocoleria e verticali (ore 23).

L’arena San Marco, al civico 7 di via Umberto I, aprirà le porte a DiVin Mangiando, rassegna dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche della Tuscia e del Lazio e alla promozione delle tipicità e delle tradizioni locali a tavola, con degustazioni e show cooking.

Si partirà alle 21,30 con il laboratorio Slow Food “La transumanza in Maremma”. Alessandro Ansidoni e Fabio Iacoponi, della Condotta Slow Food Costa della Maremma Laziale, dialogheranno con Antonio Brizi de “Il Fiocchino” per parlare della ricotta del pastore, con degustazione finale.

Il DiVino Etrusco è organizzato dalla Città di Tarquinia e dalla Proloco Tarquinia, in collaborazione con l’“enogastronomo con il cappello” Carlo Zucchetti e l’associazione Viva Tarquinia, con il contributo della Regione Lazio, dell’Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Lazio), della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio, del MiC – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.

Il biglietto giornaliero è di 18 euro e include la degustazione di tutti i vini della Dodecapoli etrusca, una tracolla e un calice. È poi possibile acquistare il ticket da 10 euro che comprende quattro assaggi, una tracolla e un calice e la “ricarica” da 6 euro per tre degustazioni. La partecipazione alle degustazioni guidate e agli show cooking avrà un costo di 5 euro (ingresso gratuito per chi avrà acquistato il ticket da 18 euro). L’apertura delle casse è prevista alle 20.

