CIVITAVECCHIA – I Carabinieri di Civitavecchia scendono in campo per una raccolta sangue straordinaria. La compagnia e l’Avis di Civitavecchia celebrano la Giornata mondiale del donatore con un evento dedicato ai militari della caserma di via Sangallo. L’iniziativa si terrà oggi con l’autoemoteca dell’associazione che sarà presente di fronte alla caserma per accogliere i numerosi volontari, sono già circa quaranta, tra i Carabinieri della Compagnia locale che si sono prenotati per fare un gesto che può davvero fare la differenza. Come spiega il presidente dell’Avis di Civitavecchia, infatti, «ci avviciniamo al periodo critico in cui la carenza di sangue, come ogni estate, torna a farsi sentire e c’è la necessità dell’aiuto di tutti». Tra i Carabinieri che hanno deciso di partecipare all’iniziativa ci sono molti nuovi donatori, un’iniziativa molto importante che si spera possa essere emulata anche da altre realtà locali in modo che quest’anno l’estate possa essere affrontata con maggiore tranquillità, almeno dal punto di vista della carenza di sangue che, soprattutto nel mese di agosto, è drammatica. Appuntamento oggi, quindi, per la raccolta sangue straordinaria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA