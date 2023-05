CIVITAVECCHIA – Non bastano i pochi treni ed i vagoni affollati, con valigie ad ingombrare il passaggio e viaggi spesso fatti in piedi, per gran parte della tratta, a causa di un sovraffollamento sempre più frequente, specialmente durante le stagione estiva. Per i pendolari i disagi si moltiplicano. In questi giorni la brutta sorpresa rappresentata dalla chiusura del cancello che dal parcheggio nuovo di fronte ai Santi Martini Giapponesi conduceva direttamente al piazzale della stazione. Nessuna comunicazione, nessun cartello a motivarne la chiusura. Passaggio interdetto e perdita di minuti preziosi per chi andava a parcheggiare diretto lì, per poi raggiungere la stazione. «Il cancello che fino a venerdì scorso consentiva il transito pedonale verso la stazione è chiuso con catena e lucchetto. Risultato: parcheggio svuotato – scrivono alcuni pendolari – qualcuno sa per quale motivo è stato impedito il transito pedonale? Ennesima tegola che cade tra capo e collo dei pendolari». «Chiudere un cancello così – ha fatto eco un altro pendolare – equivale a tagliare fuori ogni pendolare dal parcheggio lato mare». Al momento nessuna risposta e tanti disagi.