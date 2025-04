CIVITAVECCHIA – Quando la solidarietà chiama quasi cento giocatori rispondono. E così domenica 6 aprile si è svolta la quinta edizione del torneo di beneficenza "Burraco di primavera" organizzato dall'associazione Il Timone Aps, presieduta da Manola Camilletti, presso la sala della Compagnia portuale messa a disposizione gratuitamente per il quarto anno consecutivo.

Ventiquattro tavoli per un risultato record: 96 giocatori si sono sfidati per quasi cinque ore coccolati dalle volontarie e dai ragazzi dell'associazione che hanno predisposto e servito un ricco buffet.

«La generosità dei partecipanti ci ha sicuramente ripagato della fatica organizzativa - commenta il presidente - siamo orgogliosi e fieri della massiccia partecipazione all'evento curato nei minimi dettagli dalla nostra veterana Paola Galli, alla quale va il mio ringraziamento sincero, con il supporto delle volontarie che con abnegazione e amorevole passione non hanno lasciato nulla al caso. Un grazie sentito al presidente della Compagnia portuale, Patrizio Scilipoti, che risponde sempre in modo affermativo alle nostre richieste e a Giuseppe Baccarelli che si è occupato della parte tecnica. Il ricavato del torneo sarà utilizzato per fare in modo che i nostri ragazzi possano fare nuove esperienze formative».

Ringraziamenti sentiti a tutte le attività commerciali che hanno donato premi per tutti i giocatori: alla Conad per i cesti donati alla coppia vincitrice, a Foto Bernini, bar del Boschetto, al bar Smile, Acquavillage, cartoleria "La dea bendata", Erg di Claudio Moscatelli, pizzeria la Ternana, Caddy, bar La fontana, tabaccheria Panunzi, negozio moda Termini, pasticceria Madeddu, Compagnia della bellezza, farmacia Spurio, Chalet del Pincio, Pinkiss , Smash 88, Trinity pub, alla famiglia Castaldo e alla pittrice Maria Grazia Sacconi.