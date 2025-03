CIVITAVECCHIA – Grande attenzione a Borgata Aurelia da parte del delegato Antonio Visciola che in sinergia con l’Ufficio Ambiente e l’assessore Stefano Giannini si sono occupati della pulizia delle cunette su via Rossini e via Brahms, con relativa pulizia sottopasso delle tubazioni acque piovane. Si è proceduto anche alla pulizia del fosso dell’acquedotto dell’impianto filtri di Aurelia. Notevole l’impegno di Csp, Roberta Bisozzi, Ugo Sestili e di tutto l’ufficio che ha messo grande impegno e per riportare una periferia dimenticata da anni a quello che è definita Città Giardino.