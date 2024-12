S. MARINELLA - Tutto pronto in città per la 3^edizione del “Boat Days”, il focus dedicato al mondo della nautica e del mare in programma dal 15 al 24 marzo 2024 al porto turistico.

Un doppio weekend a disposizione dei visitatori, per scoprire e provare le proposte del mercato nautico tra imbarcazioni e gommoni con importanti anteprime e novità di settore.

Un evento che oramai è nel cuore dei diportisti di tutta Italia, e come ormai da tradizione, si terrà nell'area portuale, ai piedi del castello Odescalchi. Il porticciolo, dunque, sarà il teatro della fiera dei sogni di tutti gli appassionati di mare e di nautica. Tutto il meglio della produzione nazionale e non solo, barche, gommoni, motori e molto altro a portata di mano per chi ha il mare nel sangue.

“Boat Days”, ad oggi, è il più importante appuntamento del settore nautico del Lazio – dice il Sindaco Pietro Tidei – ed è un evento leader nel panorama degli appuntamenti nautici. Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta nella nostra città questa manifestazione così importante dal punto di vista turistico, che richiama ogni anno migliaia di visitatori. S. Marinella si farà trovare pronta ad accogliere i tanti visitatori sotto ogni punto di vista”.

L’evento è inoltre patrocinato da Confindustria Nautica, ente preposto alla rappresentanza, promozione e diffusione della nautica da diporto. L’area espositiva di Boat Days, il cui ingresso è gratuito, si svilupperà sia a terra con imbarcazioni, gommoni e motori fuoribordo in esposizione statica sia con imbarcazioni e gommoni in acqua per le uscite in mare. Nei due weekend dell’evento, gli oltre 30 espositori accoglieranno i visitatori ed i clienti, pronti per soddisfare richieste e curiosità sui prodotti presenti e programmare le prove in mare.