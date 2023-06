CIVITAVECCHIA – Che sia stato un guasto o che siano stati sottoposti ad interventi di manutenzione, il risultato è stato lo stesso: disagi su disagi.

Perchè la stazione ferroviaria di Civitavecchia continua a dimostrarsi non adeguata, specialmente in mesi come questi, con migliaia di crocieristi e passeggeri delle navi di linea che scalano il porto quotidianamente. Un traffico che si aggiunge a quello dei pendolari che, tutti i giorni, vivono delle vere e proprie odissee per raggiungere il proprio posto di lavoro o di studio o per far ritorno a casa. Ebbene proprio in questi giorni è stata lamentata l’impossibilità di utilizzare gli ascensori della stazione. Già l’infrastruttura ne è carente, non essendocene ad esempio uno che dal sottopassaggio principale possa portare i passeggeri sui diversi binari in modo agevole. E quei pochi che ci sono, in questi giorni, sono inutilizzabili. Lo sanno bene i crocieristi che si sono dovuti caricare valigie pesanti lungo le scale, non senza difficoltà. «Che accoglienza» ha tuonato una coppia, in cerca di aiuto per caricare i bagagli. «Sono circa due settimane che la situazione è questa - ha spiegato un pendolare - stazione gremita tra turisti e pendolari, ognuno con il suo bagaglio, il suo peso e la sua difficoltà: e l'ascensore che viene chiuso con un nastro». E intanto si attendono anche novità sulla riapertura del cancello che dal parcheggio di viale della Vittoria conduce direttamente al piazzale della stazione.

