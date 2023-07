ALLUMIERE - "Arte, Tradizioni, buon vino, eccellenti piatti cucinati con prodotti del territorio a km zero, tanti spettacoli e attrazioni": questi gli ingredienti mixati sapientemente dalla Storica Contrada Polveriera e che rendono unica ed imperdibile ''Sagra del Antichi Sapori e dell'acquacotta che si svolge nel cuore di Allumiere piazza Agostino Chigi, la piazzetta e la via Belvedere. "Come ogni anno la nostra Storica Contrada Polveriera organizza la "Sagra degli Antichi Sapori e dell’Acquacotta" e in essa la tradizione culinaria locale - spiega il presidente della Polveriera, Alfredo Moraldi - incontra l’arte e il divertimento. La nostra tre giorni del gusto e della festa è immersa nelle più belle vie del centro storico di Allumiere". Da venerdì in piazza Chigi ha preso vita e tutti stanno lasciando prendere da questi tre giorni ricchi di buon cibo, arte e musica. Le eccellenti cuoche della Polveriera sanno veramente deliziare tutti i palati offrendo un menù speciale e vario. Il pasto so può cominciare con il ricco antipasto misto con prodotti locali; fra i primi la regina della tradizione collinare, ossia l'Acquacotta con verdure a km0. La festa del gusto per la Polveriera è un vero e proprio pallino, infatti da anni offrono cibi ottimi e questa Sagra richiama ad Allumiere una folta massa di avventori e buongustai di ogni parte del compremsorio che associa la tradizione alla qualità del buon cibo. Fra i primi (tutta pasta fatta a mano al momento dalle eccezionali cuoche) gli ottimi gnocchi o con il ragù bianco o all'amatriciana; le imperdibili beghe: pasta acqua e farina allungata a mano fatti come una volta dalle donne della cucina e queste si possono scegliere con il ragù bianco o all'amatriciana. Eccellenti e succulenti i secondi a partire dalla trippa; e poi lo spezzatino alla maremmana, le ottime salsicce cotte rigorosamente alla brace; e poi a scelta patate fritte e insalata. Tra i dolci vengono serviti anbo danti pezzi di crostata con marmellata fatta in casa. A tutti il consiglio di non perdere la possibilità di degustare l’immancabile ed eccezionale pizza brodosa, un dolce tipico locale che appaga palato e cuore e che già da sola vale il viaggio.Tutte queste specialità saranno accompagnate da buon vino e vari tipi di birra artigianale. La serata sarà allietata da spettacoli di artisti di strada a Piazza Chigi, mentre nella bellissima “piazzetta Belvedere” si esibiranno le band principali dando spazio a tanto divertimento. Per gli amanti dello Street Food o dell'apericena stuzzicante lungo via Belvedere è allestita ''La Via dei Sapori'', un punto in cui è possibile gustare tanti tipi di formaggi, salumi e affettati accompagnati da vari tipi di vini locali. "Oltre al nostro classico stand gastronomico, vi aspettiamo all'Antica Fraschetta lungo la Via dei Sapori per un'apericena, una cena più "veloce" o anche solo un semplice bicchiere di vino - esorta il presidente della Contrada Polveriera, Alfredo Moraldi - tutti prodotti locali, biologici e di qualità e l'atmosfera semplice ma verace di una volta". Gli artisti dinstrada che animeranno la serata di oggi sono Occhio di Drago (Artista di strada e performer) e poi ci sarà uno spettacolo di giocoleria con il fuoco. Esperto nella danza del fuoco, crea degli spettacoli in cui fuoco, giocoleria e danza danno vita a un racconto d'amore intenso, energico e magico. Per quanto riguarda gli spettacoli musicali dopo i "Soreta e Kamorra" e i "Super Santos" stasera ad animare tutti i partecipanti ci penserà la "Clyto band" con un repertorio musicale divertente italiano e multicolore. Ci saranno inoltre molte bancarelle e Gonfiabili per bambini. Per info e prenotazioni contattare o Benedetta al 3884561898 o Dario al 3491126157

