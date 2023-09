TARQUINIA - Conto alla rovescia scattato: sono aperte da qualche giorno le iscrizioni per la “10km del Mare - Nature Run”, gara podistica che domenica 24 settembre coinvolgerà il Lido e le Saline di Tarquinia in una vera e propria festa del running e dello sport. Dal lungomare di Tarquinia – ritrovo dalle 8 e 30 e partenza alle 10 proprio nel cuore del Lido – sino allo scenario splendido dell’oasi delle Saline, da percorrere andata e ritorno per tornare al traguardo: un percorso veloce per gli appassionati di running, che siano a caccia di record e prestazioni o alle prime esperienze in gara, quest’anno valevole anche come Campionato Italiano Unvs. Per i primi 250 iscritti, garantita la maglia tecnica dell’evento e il premio di categoria, in una premiazione fortemente basata sui prodotti tipici, perché l’evento sia anche un volano di promozione per il territorio.

Ai vincitori assoluti – primi tre uomini e prime tre donne al traguardo – un pacco di prodotti tra salumi, miele dell’Apicoltura Ercolani, vini dell’Azienda Muscari Tomajoli, prodotti per il corpo offerti da Mirtilli e Merletti e buoni cena nei ristoranti Namo Ristobottega, Podere Giulio e Las Vegas. Per le categorie, invece, si va dai salumi per le prime tre posizioni, passando al miele Ercolani da mezzo chilo dalla quarta alla sesta posizione e a una bottiglia di vino per chi arriva tra la settima e la decima piazza: per tutti gli altri, miele da 250 grammi sino alla posizione 250. Non mancheranno gadget e il pacco ristoro. Premiazione prevista anche per i gruppi più numerosi: premi in natura del valore rispettivamente di 150, 100 e 50 euro per i tre gruppi più numerosi con almeno 15 atleti al traguardo. Sono previste anche delle premiazioni speciali, legate al ricordo di amici della 10km del Mare che, purtroppo, non ci sono più: la prima donna al traguardo riceverà il Trofeo Elisabetta Beltrame, già vincitrice a Tarquinia e tristemente scomparsa nei mesi scorsi, mentre al confermato Trofeo Franco Guidozzi per il primo atleta tarquiniese al traguardo si aggiunge il Trofeo Ennio Amicizia per la prima tarquiniese assoluta. Prima del via verrà osservato un minuto di silenzio in loro ricordo, così come in omaggio a Giovanni De Angelis, altro sostenitore dell’evento purtroppo venuto a mancare. Inserito all’interno del circuito Corrintuscia e del Trofeo Lucio Loreti, l’evento – patrocinato dal Comune di Tarquinia – vedrà alla partenza alcuni atleti in handbike, a partire dal testimonial e maglia azzurra di paraciclismo Tiziano Monti, e ospiterà una tappa del circuito MigliorAbile. L’iscrizione alla 10km del Mare è aperta a tutti i tesserati Uisp, Fidal e altri Enti di Promozione Sportiva in possesso del certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera (non sono ammesse altre diciture sul certificato). In virtù di apposita polizza assicurativa sottoscritta, la partecipazione è aperta anche ad atleti in possesso del solo certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera, anche se non tesserati. La quota di iscrizione è di 13 euro con preiscrizione obbligatoria entro venerdì 22 settembre 2023, da inviare via mail a segreteria@montaltosport.it. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.