ALLUMIERE - Si è chiusa in bellezza la "Primavera Musicale" che si è svolta ad Allumiere grazie all'associazione "Amici della Musica" di Allumiere. L'associazione musicale collinare ha concluso la programmazione della riuscitissima rassegna della :Primavera Musicale 2024 con una splendida esecuzione della favola musicale "Il piccolo principe".

Lo scorso 22 maggio, presso il Teatro Claudio di Tolfa, la Banda degli Amici della Musica, diretta dal maestro Manuel Pagliarini, ha offerto un suggestivo concerto dedicato a tutti i bambini della scuola Primaria di Allumiere. Uno spettacolo fatto di musica, immagini e parole, con la partecipazione del bravissimo Alessandro Sestili nella veste di narratore. Grande è stata l'attenzione e la partecipazione da parte degli alunni che hanno avuto modo di conoscere tanti strumenti musicali e ascoltare la musica d'insieme sotto la guida del maestro Manuel Pagliarini.

Lo spettacolo ha riscosso grande apprezzamento anche da parte delle insegnanti presenti in Teatro che hanno voluto omaggiare l'Associazione Amici della Musica di Allumiere con una bellissima targa ricordo. "Un grande ringraziamento va alla sindaca Stefania Bentivoglio di Tolfa per averci messo a disposizione il teatro Claudio - spiega la presidente dell'associazione Amici della Musica - degna cornice per questo evento. Ringraziamo anche il vicesindaco del comune di Allumiere, dott.ssa Marta Stampella per la sua presenza e vicinanza. Siamo molto soddisfatti di questa esperienza , perché fornire ai bambini la possibilità di accedere alle varie arti, in questo caso la musica, contribuisce alla loro crescita culturale e personale. Si dovrebbe lavorare per educarli al bello, sempre.

