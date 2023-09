CIVITAVECCHIA – Il sole alto e il clima afoso non lasciavano ben sperare, soprattutto con la partenza fissata alle 14.30. Eppure i piccoli gruppi di ciclisti hanno visto aumentare la loro presenza mano a mano lungo il tragitto. Erano più di sessanta, con la maglia ispirata all’enciclica Laudato si’, quelli che ieri pomeriggio hanno portato a termine la prima staffetta ciclo-ecologica promossa dalla diocesi per il Tempo del Creato.

L’iniziativa “Alzati & Pedala”, una passeggiata ecologica che ha attraversato le varie comunità parrocchiali per consegnare loro simbolicamente l’enciclica, ha visto tre differenti gruppi percorrere itinerari che hanno collegato quasi tutte le chiese per arrivare alla Cattedrale di Civitavecchia per una preghiera finale con il vescovo Gianrico Ruzza.

Da Tarquinia, guidato da don Fabio Casilli, è partito il gruppo più esperto con appartenenti a società sportive, che ha attraversato le parrocchie della città, per proseguire verso la parrocchia di Maria Santissima Stella del Mare al Lido, Santa Maria della Consolazione e Sant’Agostino, San Pietro ad Aurelia.

Il secondo itinerario si è mosso dalla chiesa di Sant’Egidio a Tolfa verso Santa Maria Assunta ad Allumiere. Una lunga discesa ha portato gli staffettisti nella parrocchia di San Liborio a Civitavecchia, dove il parroco don Federico Boccacci e un folto gruppo di parrocchiani si è aggregato proseguendo verso la Santissima Trinità, San Felice da Cantalice, San Pio X e la Chiesa Evangelica Battista.

Terzo percorso, interno a Civitavecchia, è partito dalla chiesa di Gesù Divino Lavoratore per unire le parrocchie del Sacro Cuore, San Francesco di Paola, Sacra Famiglia, San Giuseppe a Campo dell’Oro, San Gordiano e Santi Martiri Giapponesi.

Al termine, dopo la foto di gruppo con il vescovo, c’è stata la preghiera ecumenica per il creato con il saluto dei rappresenti della Chiesa evangelica battista.

Un’analoga staffetta si svolgerà da lunedì a mercoledì prossimi e vedrà impegnate le comunità parrocchiali nella Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina . Appuntamento finale, per tutti, il 23 settembre alle ore 18.30, alla Terrazza del Porticciolo di Santa Marinella, dove si terrà un momento di preghiera ecumenica. Seguirà alle 20.30, nella Chiesa di San Giuseppe, il musical “La notte di Greccio” del maestro compositore Giovanni Proietti Modi.