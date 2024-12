ALLUMIERE - Ad Allumiere si scaldano i motori per l'attesissimo "Street Food & Sound Festival" che il prossimo 10 agosto animerà il paese con eccellenti e succulenti piatti da gustare seduti e leccornie take away e con tanta tanta musica e allegria.

Questa manifestazione è promossa dal sindaco Landi e dai delegati Duccio Galimberti e Francesca Scarin in collaborazione con gli altri membri dell'amministrazione comunale.

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno torna, quindi, lo Street Food & Sound Festival a rendere protagonista Allumiere, la sua gente, il suo territorio, le sue specialità, i suoi prodotti.

A farla da padrone poi sarà la musica che saprà accontentare tutti i gusti. Il Festival inizierá alle ore 20.30 del 10 agosto.

Per questo evento a carattere culinario e musicale, saranno protagonisti ben tre gruppi musicali a tema Folk-Rock: i "JUNE" (un gruppo pop-rock formato da giovani musicisti civitavecchiesi che hanno vinto quest'anno il Festival di San Romolo), i "Riserva Moac" (sono un collettivo folk rock italiano formato da musicisti molisani) e "The G.A.N.G." (una rock band marchigiana nata e capitanata dai fratelli Marino e Sandro Severini) che movimenteranno la serata allumierasca. Nella piazza e melle vue principali ci saranno gli stand gastronomici e gli esclusivi mercatini artigianali.

Sarà, quindi, una serata imperdibile che saprà fondere la buona musica, l'ottimo cibo e l'arte e proprio la musica, l'arte e il cibo sono il tripode su cui si fonda la festa e saranno il tema portante della serata del 10 agosto, un evento che ormai sta diventando tradizione nell'estate Allumierasca.

"Questo è il frutto di un lavoro sinergico di tutta la nostra amministrazione - commenta il sindaco Luigi Landi - visto che gli amministratori ed i delegati hanno provveduto ad occuparsi di tutti gli aspetti per garantire, anche quest'anno, la riuscita di questo evento unico del suo genere. Ovviamente sarà presente un'area giochi per i bambini, questo perché abbiamo cura delle esigenze di ogni tipo di famiglia che sceglierà di passare questo sabato in nostra compagnia. Convivialità e divertimento sono le parole d'ordine che vogliamo e dobbiamo rispettare". I due delegati Francesca Scarin e Duccio Galimberti a proposito di questo evento sottolineano invece: "L'idea nasce dalla necessità di unire l'animo folkloristico del nostro paese all'arte culinaria che lo caratterizza, aggiungendo un pizzico di Rock. Siamo pienamente fiduciosi della buona riuscita di questo evento, essendo stato un successo che ha attirato molte persone da tutto il litorale, complice anche il clima gradevole dei monti. Non ci rimane, dunque, che invitare tutti i nostri concittadini ma anche ai residenti dei vari comuni limitrofi a vivere la nostra Allumiere il 10 Agosto in attesa del maxi evento del 17 Agosto: stay tuned!"

