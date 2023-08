ALLUMIERE - Ad Allumiere ci si prepara per la grande giornata del 2 settore quando il paese accoglierà la grande manifestazione "Street food & Sound Festival". La kermesse già lo scorso anno ha avuto molto successo e quest'anno addirittura migliorata. È un imperdibile appuntamento con la musica e con il cibo alla scoperta di Allumiere e le sue peculiarità. Sabato 02 Settembre a partire dalle ore 19 in piazza della Repubblica, come spiega il delegato Duccio Galimberti sarà possibile degustare i prodotti tipici locali di Allumiere accompagnati da fiumi di vino; sempre a partire dalle ore 19 la "Balkan Lab Orchestra", il più grande ensemble di musiche dei Balcani in Italia suonerà per le vie del centro. Alle ore 21.30 gtanfe concerto di Cisco, Enrico Capuano e la Tammurriata Rock che si esibiranno in un concerto unico e travolgente ad ingresso gratuito. Ci saranno anche i giochi e i gonfiabili per i bambini.

"Il 2 settembre torna lo Street food & Sound festival, dopo il successo dello scorso anno si ripete di nuovo e quest'anno a fare da protagonista sarà Enrico Capuano e Cisco. Il tutto si svolgerà nella piazza principale del paese - spiega il delegato Aldo Braccini - cioè piazza della Repubblica dove si potrà mangiare a cielo aperto degustando i prodotti tipici locali. Infatti le pietanze saranno preparate dai nostri produttori locali che con i loro stand faranno da cornice alla manifestazione. Non mancheranno le street band che sfileranno per le vie del paese. Questa festa nasce con lo scopo di promuovere i prodotti a kilometro 0 associati ad una musica di alto livello, ma soprattutto per portare il nome di Allumiere sempre più in alto collocandola al posto che merita".

