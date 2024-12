ALLUMIERE - Onorata ad Allumiere e nella frazione di La Bianca l'Immacolata con riti e solenni celebrazioni eucaristiche. Nonostante la pioggia, poi, si è comunque svolta la parata e le altre iniziative a latere. Per quanto riguarda la parte prettamente religiosa nella mattinata e il pomeriggio il parroco don Roberto ha celebrato le messe in parrocchia e al Santuario. Nella messa coi bambini don Roberto ha anche benedetto il meraviglioso presepe raffigurante una montagna con sotto la Natività e sopra una metavigliosa e perfetta miniatura della basilica di San Francesco di Assisi e la statua bellissima di un angelo.

La solenne celebrazione, presieduta da don Roberto, è iniziata dalle 10.30; durante l'offertorio il parroco ha invitato tutti i bambini a portare un fiore alla Madonna e così un lungo corteo di bimbi in fila hanno proceduto a lasciare il fiore sotto l'effige della Madonna. La messa è stata animata dal coro del Gruppo Giovanile Parrocchiale; il fantastico presepe (molto suggestivo ed elegante) è stato realizzato da un gruppo di volontari della parrocchia ed è stato dedicato a San Francesco per gli 800 anni dal suo primo presepe realizzato a Greccio. Don Roberto ha ringraziato il gruppo di volontari che: "in questa settimana - ha spiegato il parroco - hanno lavorato tantissimo anche fino all'una di notte. A loro va la mia gratitudine e quella di tutta la comunità". Prima della benedizione finale don Roberto ha benedetto il presepe e il coro con i bambini che hanno intonato: "La stalla di Greccio", il celebre brano del noto Musical su San Francesco "Forza Venite Gente", che ricorda il momento in cui San Francesco realizzò a Greccio il primo presepe. Nella frazione di La Bianca onorata la Madonna con le messe festive e con la solenne Celebrazione Liturgica delle 10.30 celebrata dal parroco don Salvatore Vitiello. Meraviglioso l'allestimento dello spazio dedicato a Maria con la Sacra effige esposta fra veli e drappeggi realizzato in maniera magistrale dalle signore che si occupano della parrocchia. Intanto tante donne della frazione sono all'opera per realizzare mattonelle all'uncinetto con cui si sta realizzando un originale e meraviglioso presepe. Questi giorni nella frazione di La Bianca, sotto la guida dell'assessora Romina Scocco e di tanti volontari e "angeli" tuttofare, le attività si svolgono frenetiche e ovunque stanno lavorando persone di ogni età. Il 25 e 26 dicembre, come ogni anno, verrà realizzato un meraviglioso e suggestivo presepe vivente per le vie della frazione. Ogni anno questa iniziativa è capace di richiamare molte persone da tutto il terrori. Di anno in anno questo appuntamento diventa più ricco ed emozionante. Quest'anno ricorrono gli 800 anni dalla realizzazione del primo presepe ad opera di San Francesco a Gubbio. A La Bianca come a Greccio 800 anni fa il presepe sarà vivente.