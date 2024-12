ALLUMIERE - "A conclusione dell'anno appena terminato posso dire che questo è stato un anno davvero ricco di soddisfazioni e di traguardi raggiunti". Ad esprimersi così la presidente dell'associazione "Il Cammino dell'allume", Lara Sgamma la quale evidenzia il successo delle iniziative di cui sono stati promotori in collaborazione con il comune, l'Agraria e altre realtà del paese.

"Tra le varie attività portate avanti spiccano per partecipazione, adesione e ottima riuscita varie perle - spiega la presidente Lara Sgamma - ne cito con orgoglio alcune, frutto di collaborazione assidua sia con l'amministrazione comunale di Allumiere che con l'Università Agraria. A settembre si è svolta la terza edizione della "Giornata della solidarietà" che è stata davvero piena di entusiasmo.

Questa iniziativa è frutto del lavoro con Alessia Brancaleoni, nostra vice presidente e delegata comunale alle Pari Opportunità e alla Sentieristica. Un'altra perla è stata la giornata: ''Cibona a porte aperte'' proposta in occasione della ''Giornata dello Sport''. È stato un trekking urbano, storico - antropologico e naturalistico che la nostra guida Augusto Amici, che voglio ringraziare, ha reso davvero splendida". La presidente Sgamma poi ci tiene a ricordare quello che è stato il fiore all'occhiello dell'associazione ''I Sentieri dell'Allume'', ossia la manifestazione ''Sentieri fioriti'' che si è tenuta a giugno. "È stata una giornata dedicata al trekking a 360 gradi - prosegue la presidente Lara Sgamma - l'abbiamo posticipata a causa del maltempo, ma questo non ha ostacolato la partecipazione ed ha ottenuto un grandissimo successo. Quest'anno il 14 aprile daremo vita alla seconda edizione e già da ora invito tutti quanti a partecipare a questa giornata di trekking e natura". Per la cronaca va rilevato che l'associazione ''Il Cammino dell'Allume'' è stato motore e ha dato impulso alla Sentieristica. "Non posso non parlare della realizzazione della ''Segnaletica Nazionale per Allumiere'' - continua la Sgamma - in collaborazione con il Cai tutto l'anno si è lavorato a questo progetto che è il nostro vanto più grande. Proprio a inizio gennaio la segnaletica è arrivata anche al centro del paese. Ci sono tante altre cose che si stanno realizzando con passione ed entusiasmo". La presidente dell'associazione ''Il Cammino Dell’Allume'' Lara Sgamma, poi, conclude: "Sempre con un'ottica di collaborazione e sempre con entusiasmo per Allumiere che è la vera Perla che splende, se si hanno i giusti occhi per guardarla".

