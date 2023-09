ALLUMIERE - La Contrada Ghetto fa man bassa di premi e vince tutto: i giallorossi del presidente Giovanni Superchi domenica pomeriggio al Memorial Alessio Torroni hanno vinto la Corsa dei Somari piazzando due asini sul podio (1° e 3°) e anche il Mini Palio. Grande la soddisfazione espressa dal presidente del Ghetto, Giovanni Superchi che si è complimentato coi suoi fantini Daniele Dini detto Bajetto e Franco Monaldi detto Bastò e ha poi ringraziato i suoi addetti alle stalle. Secondo posto per la Contrada Nona del presidente Stefano Ceccarelli con l'asino Fate Largo e il fantino Mario Vela detto Lupinastro. Entrambi i presidenti hanno dedicato le vittorie agli amici Alessio e Stefano. Perfettamente riuscita la decima edizione del Memorial Alessio Torroni che si è svolta sabato pomeriggio nel campo equestre della Cavaccia di Allumiere. Anche quest'anno tanti ragazzi, le sei Contrade di Allumiere, alcune scuderie di privati e un foltissimo pubblico hanno partecipato alla manifestazione per ricordare l'indimenticabile amico Alessio Torroni, la cui giovanissima vita è stata stroncata in un incidente stradale. Nei pochi anni della sua vita Alessio ha vissuto al massimo ed ha fatto bene ogni cosa in famiglia, in parrocchia, in Contrada, a scuola, nel lavoro e nella vita quotidiana. Ha seminato allegria e bene e tutti quelli che l'hanno conosciuto l'hanno amato. Non si poteva fare a meno di voler bene ad Alessio perché era buono, simpatico, allegro, intelligente e amava stare in compagnia. Aveva stretto legami forti con degli amici che ancora oggi, a distanza di 11 anni lo ricordano sempre e per lui danno vita al Memorial. Questa manifestazione è stata fortemente voluta dall'amico di Alessio, Stefano Sgamma (Zì Ste) e subito gli altri amici hanno accettato la proposta e l'hanno condivisa con l'allora assessore Angelo Superchi e con Tiziana Franceschini e così 10 anni fa partì questo progetto che sembrava solo un sogno, invece è oggi una manifestazione attesa, amata e molto partecipata che va a chiudere ogni anno gli eventi estivi allumieraschi. Gli Amici di Alessio sono stati coadiuvati dal delegato al Palio Augusto Superchi, dal presidente della Pro Loco Umberto Profumo e da Tiziana Franceschini. Poco prima dell'inizio del Memorial c'è stata un po' di pioggia ma, quasi miracolosamente è tornato subito a splendere il sole e la manifestazione si è svolta sotto il sole e con una temperatura gradevole. Fortissime le emozioni che tutti hanno provato e tutti i cuori hanno palpitato all'unisono. Questo Memorial colpisce perché è una gara ma tutto si svolge in un clima di amicizia e si respira serenità. È quasi impossibile non pensare al miracolo nel vedere come gli amici di Alessio insieme al papà Maurizio e a suo fratello riescano ogni anno a organizzare tutto nel migliore dei modi. A colpire gli occhi e il cuore lo striscione con le foto di Alessio Torroni e Stefano Sgamma e la scritta "Sempre nei nostri cuori". Due ragazzi meravigliosi Alessio e Stefano, che nessuno dimenticherà mai e che resteranno sempre gli angeli della collina. La manifestazione è andata in diretta Fb grazie a Piero Monaldi (in arte Dudu) ed è stata molto seguita. Mossiere della giornata Paolo Brogi; giudici di gara gli amici di Alessio che hanno organizzato il tutto. Presente anche la mamma di Alessio Luisa che col marito a fine manifestazione ha premiato i vincitori e, insieme, ha ringraziato tutti coloro che hanno organizzato e tutti i partecipanti. Presente alla manifestazione il sindaco Luigi Landi che ha ricordato Alessio, ha salutato la famiglia e ha sottolineato "l'importanza e la bellezza di questo Memorial che tocca i cuori di tutti. È bello vedere e sentire l'amore forte che avete tutti per Alessio". È stata presente anche la delegata comunale Noemi Vernace. Ha voluto essere presente anche il fantino di Allumiere Alessandro Stampigioni detto Schioppetto che ora vive in Toscana. Il Comune di Allumiere ha offerto le Coppe per i vincitori. C'è stato anche il punto ristoro curato dall'US Allumiere. A garantire la salute di tutti ci ha pensato il personale della Misericordia di Santa Marinella. Per quanto riguarda la parte sportiva il Memorial ha visto lo svolgersi di due gare: la prima è stata la corsa a tre dei somari al fantino con partenza dalle gabbie e a seguire si sono svolte le tre batterie del Mini Palio Nella prima serie di eliminatorie si sono svolte 8 batterie: nella prima Renato, Giggetto, Bubbinovic; nella seconda Pedro Ernesto, Balboa; nella terza Socrate, Il Capitano, Biondo; nella quarta Vituperio, Zingaro e Fate Largo; nella quinta Bolero, Nesturedda, Rodrigo; nella sesta Natalino, Calibro 9, Bombolina; nella settima Macchia Nera, Orfano e Scapagno; nell'ottava Sentenza e Sabbatino. Sono stati eliminati Bubbinovic, Ernesto, Il Capitano, Zingaro, Nesturedda, Calibro 9 e Scapagno. Dopo I sorteggi e il ripescaggio si sono svolte altre 6 batterie eliminatorie: nella prima batteria Bolero, Vituperato e Nesturedda, eliminato Vituperio; nella seconda Pedro, Giggetto, Calibro 9 ed è stato eliminato Pedro; nella terza Macchia Nera, Orfano e Renato, eliminato Orfano; nella quarta Bombolina, Biondo e Fate Largo, eliminato Biondo; nella quinta Natalino, Sentenza e Scapagno, eliminato Scapagno; nella sesta Sabbatino, Balboa e Socrate, eliminato Socrate. Nella terza serie di eliminatorie si sono svolte 4 batterie: nella prima Calibro 9, Giggetto, Balboa e quest'ultimo è stato eliminato; nella seconda Sabbatino, Sentenza e Bombolina e quest'ultima è stata eliminata; nella terza Renato, Nesturedda e Natalino, quest'ultimo è stato eliminato; nella quarta batteria Macchia Nera, Fate Largo e Bolero, quest'ultimo è stato eliminato. A seguire si sono tenute tre batterie di semifinali: Sentenza, Renato e Sabbatino con quest'ultimo che ha guadagnato l'accesso alla finale; nella seconda batteria delle semifinali Fate Largo, Nesturedda e Macchia Nera: l'accesso alla finale l'ha conquistato Fate Largo; nell'ultima batteria delle semifinali Balboa, Calibro 9 e Giggetto e Balbia ha staccato il pass per la finale. Molto combattuta la finale tra Sabbatino del Ghetto, Fate Largo della Nona e Balboa dal Ghetto: al termine della gara a tagliare per primo il traguardo è stato l'asino Balboa del Ghetto montato da Daniele Dini; secondo gradino del podio per Fate Largo della Nona col fantino Mario Vela e terzo gradino del podio per Sabbatino della Contrada Ghetto con il fantino Franco Monaldi. Poi si è svolto il Mini Palio che ha visto ancora il predominio del Ghetto. Al termine delle tre batterie del Mini Palio il Ghetto con il Bajetto ha portato a casa il trofeo. Subito dopo il Mini Palio i famigliari di Alessio, il sindaco Luigi Landi, il delegato al Palio Augusto Superchi, gli amici che hanno organizzato sono scesi in campo e si sono svolte le premiazioni: a consegnare i trofei Luisa e Maurizio Torroni, il sindaco Luigi Landi, il presidente della Contrada La Bianca Massimo Speroni e rappresentanti del gruppo di amici. Francesco Cheyenne a nome di tutti ha donato ai coniugi Torroni una targa commemorativa in ricordo di Alessio. Ormai i genitori di Alessio sono i genitori di tutti gli amici. Tutta la manifestazione si è conclusa con il lancio dei palloncini tra cui quello con la scritta 'siete nei nostri cuori' e qui nessuno è riuscito più a trattenersi e le lacrime sono scese copiose. Tra abbracci, sguardi complici, lacrime, tanti brividi e gli occhi fissi al cielo c'è stato l'arrivederci al prossimo anno. Come ogni anno un palloncino resta ultimo e sale su nel cielo lentamente e ognuno vede in questo il saluto e il grazie dell'angelo Alessio.

