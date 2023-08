ALLUMIERE - Ad Allumiere è il "Giorno dei giorni", ossia il giorno del meraviglioso e avvincente Palio delle Contrade.

La giornata odierna, attesa per 364 giorni, sarà il fulcro di quello che l'evento più importante di Allumiere, il Palio delle Contrade; sarà il giorno in cui si raccoglieranno i frutti del lavoro di un intero anno, sia per gli organizzatori e sia per le sei Contrade che scenderanno in piazza a contendersi la vittoria nel Corteo Storico, nella gara degli Sbandieratori e che, soprattutto, cercheranno di conquistare l’ambito Cencio (realizzato dall'architetto Maria Luisa Taranta) che li renderà padroni della piazza per un intero anno.

A trionfare lo scorso anno nell’edizione 2022 è stata la Contrada Nona. "Gli appuntamenti di oggi - spiegano il fegato al Palio Augusto Superchi e la presidente dell'AssoContrade Tiziana Franceschini - spaziano tutti tra novità e tradizione e si susseguiranno in modo molto denso, così da permettere ai turisti ed ai cittadini e contradaioli di vivere appieno la manifestazione del Palio delle Contrade, che non è una manifestazione come tante, ma l’evento cardine del nostro paese. In tre batterie e una manciata di minuti è racchiuso l’impegno ed il lavoro di un interno anno". Il presidente della Pro Loco, Umberto Profumo spiega invece: "Questo è il secondo anno da organizzatori e come presidente ci tengo a ringraziare tutti i volontari ed il servizio civile della Pro Loco: instancabili ed impagabili. A livello organizzativo ci stiamo impegnando al massimo per garantire il successo dell’evento. Quando si assiste ad una manifestazione come questa c’è tanto lavoro dietro, coordinazione e ricerca nella cura di ogni singolo particolare. Cosa aggiungere? Noi ce la stiamo mettendo tutta. Buon Palio a tutti". In questo anno prima di arrivare al Palio c'è stato un grande lavoro del sindaco Luigi Landi, del delegato al Palio Augusto Superchi, dell'associazione delle Contrade presieduta da Tiziana Franceschini, della Pro Loco presieduta da Umberto Fracassa, degli uffici comunali, dei presidenti delle Contrade e, soprattutto, di tutti i contradaioli. Dalle 9.30 ci sarà la benedizione da parte del parroco don Roberto degli asini che correranno il Palio nelle piazzette caratteristiche delle sei Contrade, una bella novità rispetto al passato che permetterà di creare un momento intimo all’interno della Contrada e di coinvolgere i contradaioli in maniera più diretta. Si partirà alle 9.30 nella Contrada Sant'Antonio (edicola del Santo) in via Mario Fontana; poi alle 9.45 nella Contrada Nona nella piazzetta del Minatore; alle 10 Contrada La Bianca nel parco del Risanamento; alle 10.15 Contrada Polveriera in piazza Agostino Chigi; alle 10.30 nella Contrada Burò in piazza Gramsci; alle 10.45, infine, nella Contrada Ghetto in via Dante Alighieri. Poi tutti nel palazzo comunale dove nell'aula consigliare avverrà alle 11.30 (circa) come da tradizione la Punzonatura dei quattro asini che correranno il Palio per ogni Contrada oggi pomeriggio sulla Piazza di Allumiere. A seguire ci sarà la consegna delle nomine delle varie giurie da parte del sindaco Luigi Landi alle sei Contrade: la giuria di gara (quest’anno composta da esperti esterni: tre ex fantini del Palio di Siena), la giuria di arrivo, il mossiere (il sindaco ha sottoscritto il decreto con cui ha nominato l'esperto Paolo Stefanini mossiere della competizione; Stefanini è stato un fantino del Palio e ha girato varie Contrade come addetto alle stalle, inoltre da anni collabora con gli organizzatori nel tondino), la giuria degli sbandieratori (sempre affidata agli ormai storici amici della Contrada Trinità di Soriano nel Cimino pluricampioni delle competizioni italiane, europee e mondiali di Bandiera), la giuria del Corteo storico (composta da esperti nel settore del costume storico e delle rievocazioni) ed il personale dietro il tondino. Sempre durante le operazioni del mattino ci sarà la lettura del regolamento da parte del sindaco Landi e la sua sottoscrizione da parte dei presidenti delle sei Contrade; poi seguirà il controllo dei materiali che saranno utilizzati dai fantini durante le tre batterie del Palio di oggi pomeriggio. Sono stati depositati in Pro Loco gli elenchi degli asini e dei fantini di ogni Contrada. Le Contrade sono sei: Burò (colore bianconero; presidente Amedeo Mariani; simbolo Archetto), Ghetto (colore giallorosso; presidente Giovanni Superchi; simbolo la Fontanella); La Bianca (colore biancoverde; presidente Massimo Speroni; simbolo Agrifoglio); Nona (colore rossoverde; presidente Stefano Ceccarelli; simbolo stabilimento della lavorazione dell'allume); Polveriera (colore rossoblu; presidente Alfredo Moraldi; simbolo Mulino); Sant'Antonio (colore biancorosso; presidente Marco Del Frate; simbolo.stemma del Santo). Per il Burò gli asini Angelino, Branca, Mirtillo, Stefano (Truciolo), Vituperato, Socrate ed Ernesto; i fantini bianconeri sono Rinaldo Monaldi (Pazzia), Alessandro Galice, Gianmarco Fracassa (zì Marià). Per il Ghetto Gigetto, Sabatino, Leone, Berlino, Tuco, Chimera, Il Capitano, Balboa, Filippo della Lory, Vituperio e Orfano; i fantini sono Daniele Dini (Bajetto), Franco Monaldi (Bastò), Manuel Ferrante. Per La Bianca gli asini Cinghialotto, Benito, Schicchera, Natalino, Nero di Troia, Biondo, Bolero e Zingaro; i fantini Francesco Piramidi (Cheyenne), Simone Spagnoli (Tremendo) e Simone Cerrina. Per la Nona gli asini Romario, Scafroglia, Calibro 9, Serafino, Soldatino Moreno, Celentano, Bibi, Poker e Fate Largo; i fantini Mario Vela (Lupinastro), Roberto Fronti (Tigna) e Mario Vittori. Per la Polveriera gli asini sono Sentenza, Vento (Macchia Nera), Loco Dice, Baku, Tredici, Bubbinovic, Il Principe; i fantini sono Massimiliano Virgili (Marchicià), Giampiero Olivetti (Caballero), Giordano Mocci (Lo Svedese). Per il Sant'Antonio gli asini Spartaco, Caronte, Pelosino, Anima Nera, Bruno II, Scapagno; i fantini Paolo Fabbi, Daniele Verbo (Briciola) e Cristian Corvi. Nel pomeriggio a condurre la kermesse saranno Stefania Cammilletti, voce del Palio per molti anni, affiancata da Manola Camilletti, al suo terzo Palio. La parte al cardiopalma delle batterie sarà curata come sempre dal "the voice", ossia il veterinario ed esperto del settore Alessandro Mellini. Oltre ai ristoranti, bar e pizzerie del paese, lungo le vie adiacenti alla piazza saranno presenti bancarelle e food truck di ogni genere. Su questa edizione del Palio molto alta è l'attenzione dei mass media regionali e nazionali: saranno presenti giornalisti di varie testate e troupe di emittenti nazionali, fra cui "Brontolo dice la sua" (che è uno dei maggiori network che si occupano di Pali in tutta Italia), Canale 10, Tele Lazio ed altre. Ieri pomeriggio la Provaccia si è aperta con una novità: l'omaggio agli sbandieratori: i gruppi di sbandieratori e tamburini hanno allietato la piazza prima esibendosi gruppo per gruppo e poi con una bella coreografia tutti insieme. Poi si è svolta la Provaccia con la speaker Daniela Tartaglione (bravissima attrice). A seguire si è svolto il Mini Palio con la cronaca di Sandro Mellini. A trionfare nella disputa del Mini Palio è stata la Contrada Polveriera.

Avvincente il Mini Palio che alla fine si è concluso con uno spareggio a 3: Burò, Nona e Polveriera. Nella gabbia 2 Nona con l'asino Serafino montato da Mario Vela (Lupinastro), nella gabbia 4 Polveriera con l'asino Bubinovich montato dal fantino Massimiliano Virgili (Marchicià) nella gabbia 6 Burò con Celeste da Clodia montato da Alessio Galice e alla fine la vittoria è andata alla Polveriera, a seguire Nona e poi Burò. Durante il pomeriggio c'è stato un momento molto emozionante: la consegna da parte dell'amministrazione comunale e di tutta l'organizzazione della targa all'eccezionale mossiere storico Renzo Corvi. Venerdì pomeriggio molto partecipata è stata la "Messa delle Contrade", durante la quale il parroco don Roberto (che ha celebrato la messa) ha proceduto con la benedizione della giubba che i fantini indosseranno oggi per il Palio. Per questa giornata è previsto un grande afflusso di turisti, quindi il sindaco Luigi Landi, insieme alle forze dell'ordine, ha curato ogni particolare per una buona viabilità e per la sicurezza di tutti. È stato istituito il divieto di sosta lungo tutta via Roma, su piazza Turati dall’incrocio di via delle Cascine fino all’incrocio di via Civitavecchia e su ambo i lati di viale Garibaldi fino alle ore 24 di stasera; è istituito il divieto di sosta in piazza Mertel, di fronte al civico 1, fino alle ore 24 di stasera; è istituito il divieto di sosta su piazza Mertel, dal civico 2 al civico 8 e dal civico 18 al civico 28, dalle ore 8 del 19 agosto fino alle ore 24 di stasera. E’ temporaneamente sospeso il doppio senso di circolazione ed è istituito il senso unico di circolazione su via Mertel (a salire), dall’incrocio di piazza Mertel fino all’incrocio di via delle Grazie fino alle ore 24 di oggi. È istituito il divieto di circolazione veicolare come da segnaletica (eccetto gli autorizzati) su piazza della Repubblica e su piazza Mertel dalle ore 8 alle ore 24 di stasera. Per i diversamente abili muniti di contrassegno è prevista la sosta alle auto in piazza Giovanni di castro (ex area mercatale dietro Chiesa Parrocchiale) le auto dovranno entrare in Allumiere dal bivio Sant'Antonio via Mario Fontana (zona Faggeto) e saranno previste indicazioni circa il percorso. È istituito il divieto di sosta su viale Garibaldi, a fianco della “Fontana Leggera” (nello spazio adiacente ai parcheggi riservati ai veicoli dei Carabinieri) e nello spazio soprastante “Fontana Leggera” (lungo tutto il lato del muro), nello spazio compreso tra il civico 77 ed il civico 83 e nello spazio tra gli alberi siti di fronte ai civici suddetti fino alla fine della manifestazione. Per motivi di tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica, nel territorio comunale è fatto divieto a chiunque in occasione del “57° Palio delle Contrade”: di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine anche dispensate da distributori automatici, fino alle 24 di stasera; di consumare e detenere bevande racchiuse in contenitori di vetro o lattine; tutte le bevande dovranno essere fornite in bicchieri di plastica. È assolutamente vietato portare con sé e far uso, all’interno dell’isola pedonale costituita al centro di piazza della Repubblica, di scalette, sedie, pedane e/o altro, da appoggiare alle transenne durante le corse degli asini. Sarà attivo un grande spiegamento di forze dell'ordine: Guardia di Finanza, Agenti del Commissariato di Civitavecchia, Polizia Provinciale, in ausilio la Polizia Locale di Tolfa. Tre saranno le aree per parcheggiare auto e moto: bivio di La Bianca, frazione di La Bianca, località Cavaccia. Nelle tre aree di sosta saranno attive dalle 15 in poi le navette.

Tutte e tre le manifestazioni di ieri pomeriggio sono state trasmesse in diretta Fb da Piero Monaldi; foto e video del Palio Mirror studio di Luigi Sestili e Fabrizio Antonacci.

©RIPRODUZIONE RISERVATA