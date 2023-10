ALLUMIERE - "Cara amica Ansia. Riflessioni e indicazioni per conoscerla meglio e affrontarla": questo il titolo del nuovo appuntamento imperdibile targato "Se Non Ora Quando" di Allumiere. Le femministe del gruppo collinare sabato 28 ottobre alle 17 invitano tutti all’Auditorium comunale (sito in piazza della Repubblica) dove si svolgerà un nuovo incontro con la bravissima ed esperta dottoressa Mirella Trotti. Durante “Cara amica Ansia. Riflessioni e indicazioni per conoscerla meglio e affrontarla” la dottoressa Mirella Trotti (psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale) spiegherà cosa si intende, con il termine ansia e, soprattutto, fornirà alcune indicazioni e riflessioni per conoscerla e affrontarla. "Un tema intergenerazionale che interessa già i più giovani e spesso ci accompagna anche in età adulta - spiegano dal direttivo di "Se Non Ora Quando" di Allumiere - apriamo il nuovo anno associativo con questo primo appuntamento, e stiamo lavorando su altre iniziative e interventi volti a sottolineare l’importanza di rapporti positivi con sé stessi e con gli altri, attraverso un percorso verso la consapevolezza, ma anche per creare una rete che possa essere di supporto a tutte e tutti". Le organizzatrici colgono l'occasione per dire il loro grazie alla bravissima psicologa. “Ringraziamo sempre di cuore la dottoressa Mirella Trotti, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale, per la costante collaborazione che svolge a sostegno della nostra comunità, proponendo di volta in volta temi importanti e urgenti". Ancora una volta le attiviste dello Snoq Allumiere sono in prima linea per promuovere iniziative e incontri che "fanno bene". Per quanto riguarda gli incontri con psicologi e medici le femministe dello Snoq di Allumiere sono state delle vere pioniere a portare questi incontri in collina.