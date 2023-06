ALLUMIERE - Oggi presso La Bianca, tutte le allieve della scuola New Dance Evolution Center di Isabella Superchi si esibiranno nell' Anfiteatro Alessio Torroni in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Lourdes.

È il secondo spettacolo per la scuola, infatti le allieve si sono esibite mercoledì 21 giugno con il saggio-spettacolo di fine anno nella splendida cornice del Parco Risanamento. Come ogni anno, il saggio ha riscosso un notevole apprezzamento da parte del pubblico, anche quello più esigente, ed il merito, come afferma l'insegnante Isabella Superchi, è soprattutto delle allieve, dalla più piccola alla più grande, che rendono possibile tutto ciò con amore, impegno e umiltà.

Lo spettacolo, aperto con la "Danza delle ore", ha visto una prima parte dedicata alla danza classica con "Bella Tarantella", "Trish Trash polka", le allieve più piccole che hanno mosso i primi passi trasformandosi in simpatici unicorni, due allieve del corso intermedio si sono esibite, anche loro per la prima volta, in due meravigliose coreografie originali, Kitri ed Esmeralda. Nella seconda parte, tante e diverse le coreografie proposte, dalla pizzica ad un omaggio agli anni '60, La vie en Rose, Peaky Blinders, La piccola fiammiferaia, Il vaso di Pandora, toccando anche temi più profondi come La vita è bella e la famosa poesia "Ho sceso dandoti il braccio".

A conclusione della serata, tutte le allieve hanno salutato il pubblico sulle frizzanti note di Cacao Meravigliao e Samba do Brazil in un tripudio di colori, piume e coriandoli.

Quest'anno Isabella ha voluto ringraziare in modo particolare le mamme e le nonne che hanno accompagnato le allieve a danza, soprattutto nell'ultimo periodo quando le prove si intensificano: "un ringraziamento speciale per la disponibilità, la pazienza e il supporto non solo nei miei confronti, ma soprattutto verso le loro figlie, le spronano, le incoraggiano e le sostengono nei momenti più "faticosi".

Il prossimo Saggio-spettacolo è mercoledì 9 agosto in Piazza della Repubblica, ad Allumiere.

"Eccoci qui, a conclusione di un anno di danza intenso, un anno di studio, di nuove sfide da superare, tra alti e bassi, di prove su prove...

Il primo anno per alcune di voi che vi ha visto mettervi in gioco in coreografie nuove, con nuovi traguardi da raggiungere, con la paura di sbagliare, di non farcela, l' emozione che gioca brutti scherzi...

Un anno che, per alcune allieve più piccole, è "il primo" : primo saggio, prima volta su un palco, prime piccole soddisfazioni.

Ma siamo sempre noi, la NDEC family, con tutte le soddisfazioni, le gioie, i complimenti da parte del pubblico, le risate e le lacrime dietro le quinte, l'allegria e il divertimento, gli abbracci reciproci, gli incoraggiamenti...la NDEC è tutto questo, voi siete tutto questo e io sono "orgogliosa" di ciascuno di voi, dalla più piccola alla più grande...E ricordatevi, si può sempre migliorare e fare meglio, con impegno, sacrificio e dedizione che sono sicura ciascuna di voi mette e metterà sempre".

©RIPRODUZIONE RISERVATA