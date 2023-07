ALLUMIERE - "Alla Sagra del Contadino si mangia sano e genuino".

Questo il motto che ormai da anni ha adottato la Storica Contrada La Bianca che, ogni anno in questo periodo, organizza una vera tregiorni del gusto con tanti eventi a corollario che fanno parte dell'identità di Allumiere, ossia "La Sagra del Contadino & Festa della Porchetta".

Ogni anno a questa Sagra accorrono da tutte le parti, perché l'alta qualità dei prodotti e l'estrema bontà dei piatti preparati dalle sapienti ed eccezionali cuoche bianconeri sono note a tutti. Mi considerano questa Sagra come il "Paradiso dei golosi e dei buongustai".

"La Sagra del Contadino & Festa della Porchetta" da stasera torna anche quest’anno nella consueta, meravigliosa, location della “Cavaccia” di Allumiere: tra le verdi colline e sotto un tappeto di stelle sarà possibile degustare piatti tradizionali, ballare , divertirsi, assistere a spettacoli I cui protagonisti sono gli equidi e gli equini e, da quest'anno, ci sarà anche il motocross.

Il menù ed il cibo sono tra i protagonisti principali di questa tre giorni di festa, all’insegna della natura, dello sport e delle tradizioni locali. Lasciatevi tentare dalla succulenta ed eccezionale porchetta fatta artigianalmente dai norcini Vecchioni o dai prelibati piatti preparati dalla cuoca ''storica'' Ornella e da tutte le cuoche eccezionali che da sempre cucinano per la Sagra, per non parlare degli eccezionali volontari addetti alle griglie. Come perdersi poi la tradizionale e invitante acquacotta con verdure a km0. I biancoverdi propongono un menù variegato: dopo gli antipasti misti, sarà possibile scegliere tra tre primi insuperabili: lasagna, tonnarelli all'amatriciana e gnocchi asparagi e pancetta; come secondo si potrà scegliere tra porchetta, salsicce alla griglia, lumache (condite con un sugo piccantino e gustuso) o agnello. Fra i contorni patatine fritte o insalata. Insuperabili i dolci: ortima pizza brodosa (dolce tipico allumierasco con riso e uva sultanina), un rinfrescante e digestivo sorbetto al limone, la golosissima torta Moretta e le ciambelle fritte (semplicemente favolose: una tira l'altra).

Ogni sera, ci sarà uno spettacolo musicale ed uno spettacolo alternativo, oltre ovviamente agli stand gastronomici e a due punti Bar; da rilevare che al bar sotto le tribune saranno distribuiti con eccellenti salumi locali, patatine, birra, bibite e quant’altro.

Si parte oggi nel campo equestre con la corsa dei somari, per terminare dopo cena con il classico appuntamento del “Minipalio del Contadino”. Nella parte degli stand enogastronomici invece ci sarà un bellissimo spettacolo musicale, nel quale si esibiranno per la prima volta gli “Ukus in Fabula”.

Domani, invece, non può mancare la tappa fissa della “Notte del Buttero” nel campo equestre; dalla parte degli stand enogastronici ci sarà il travolgente Alberto Galli che farà ballare, cantare e divertire tutti.

Si terminerà domenica con un’ulteriore novità: se dalla parte degli stand ci sarà il dj Manolo a far ballare e cantare, nel campo equestre si sfideranno le moto da cross, per la prima edizione del "Trofeo Rugged Sprint".

"Invitiamo tutti a non mancare alla nostra Sagra dove il buon cibo si coniuga perfettamente con la tradizione, lo sport, la famiglia, il divertimento - spiega il presidente de La Bianca, Massimo Speroni - scappate dal caldo e dall'afa e venite da noi in collina per una boccata d’aria fresca e partecipare a una serata che vi appagherà tutti i sensi. Quindi che aspettate a venire a trascorrere un fine settimana con il giusto mix di eventi e cibo locale?".

