TOLFA - Alessio Fiorucci, da sempre poliedrico e bravissimo in tutto ciò che fa questa volta ha raggiunto un altro obiettivo importante: dal 2024 l'eclettico tolfetano sarà il "Formatore dei Coach Internazionali dell'Atp".

Alessio Fiorucci, a partire dal nuovo anno, sarà infatti formatore dell'aspetto mentale della scuola di formazione internazionale Gptca (Global Professional Tennis Coach Association), associazione dell'Atp (Association Tennis Professional) che forma i coach internazionali e li prepara per seguire al meglio i migliori giocatori al mondo. Una nomina importante quella conferita a Fiorucci, perché basti pensare che negli anni i corsi di formazione sono stati tenuti da Adriano Panatta, Claudio Pistolesi, Vincenzo Santopadre, Jose Perlas, solo per citarne alcuni.

Il riconoscimento gli è stato conferito direttamente dal presidente dell'associazione Alberto Castellani insieme al membro direttivo tra cui il vice presidente Toni Nadal.

Castellani ha scelto Alessio Fiorucci anche come mental coach responsabile del suo team, il Castellani Team, che attualmente lavora a Velletri con giocatori di altissimo livello come la coppia di doppio Brkic-Cacic, no. 35 ATP ed altri top 100 in singolare.

“E' successo tutto velocemente. L'ho incontrato per presentargli il mio progetto, il Tennis Mental Coaching, ossia il primo centro al mondo di approccio mentale al tennis - spiega Alessio Fiorucci - di solito il mental coach viene inserito nei contesti di scuola tennis classica e di circolo già avviati, invece la mia idea è quella di rendere l'aspetto mentale il primo step da allenare, e successivamente arrivare ad allenare anche il resto, quindi attuare una metodologia che va un po' al contrario. Per questo motivo mi definisce eretico, immaginativo e creativo».

«Da quell'incontro è nata una bellissima collaborazione: ha sposato il mio progetto formando una partnership e mi ha voluto a tutti i costi nel suo team oltre che docente nella GPTCA e in ISMCA di cui è presidente. Sono onorato di tutto questo, lo ringrazio ogni giorno”.

Di Castellani chi mastica di tennis non può non averne sentito parlare: è un coach di fama internazionale che ha allenato giocatori top 20 al mondo come Tipsarevic, Shuettler, Karlovic, Rosset, Arazi ed è stato capitano in Davis Cup del Marocco.

“Attualmente sono in contatto con dei centri interessati a sposare il progetto e credo che nel 2024 potremo iniziare. Avere al mio fianco Alberto è un onore, da quasi 40 anni è tra i coach internazionali più ricercati ed è stato un visionario perché ha iniziato a parlare di aspetto mentale quando ancora non esisteva la figura del mental coach - prosegue Alessio Fiorucci - adesso è veramente importante essere pronti mentalmente ad affrontare una competizione, altrimenti si rischia di non crescere. Non lavoro solo nel tennis, infatti sono mental coach anche di giocatori di calcio della massima serie e sto notando che le sessioni sull'aspetto mentale sono fondamentali anche per chi gioca uno sport di squadra”.

