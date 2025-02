CIVITAVECCHIA – Anche quest’anno in occasione del Darwin Day e della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, è stato organizzato il convegno “Mens rea tra biologia del comportamento, educazione e cultura”, in programma per il 12 febbraio all’Hotel San Giorgio. L’evento, organizzato da Roberta Sacco e Debora Sacco Giaretta, vedrà in prima linea l’Ami (Associazione matrimonialisti italiani), l’associazione Csi (Scienze forensi di Roberta Bruzzone), l’Università della Tuscia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, Stella Maris e naturalmente lo Studio legale Roberta Sacco. Si parte alle 9,30 con una serie di interventi di spessore: prenderanno la parola l’etologo Pier Luca Costa, Enrico Alleva (già direttore Scic-Iss), il biologo Claudio Carere, Maria Letizia Palomba (la ragazza nella scienza che quest'anno si è aggiudicata il premio per essersi distinta nella ricerca scientifica), Giuseppe Novelli (Direttore U.O.C. Laboratorio Genetica Medica Dipartimento di Oncoematologia), Alfonso Troisi (International Medical School, Università di Roma Tor Vergata, Roma), il magistrato Gianluca Gelso e Roberta Bruzzone, Psicologa forense e Criminologa. Un’occasione importante per tracciare un excursus partendo dall’osservazione del regno animale non umano e delle sue psicopatologie, individuare eventuali parallelismi e cercare di comprendere se l’osservazione del modello animale può tornare utile per comprendere la complessità dei comportamenti umani, se sono biologicamente modificabili o se il nostro corredo ancestrale non subisce alcun influsso evoluzionistico.