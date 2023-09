SANTA MARINELLA - Doppio appuntamento questa sera al castello di Santa Severa dove sarà di scena Eduardo Savarese magistrato e studioso di diritto internazionale che presenta il suo romanzo “E’ tardi”, la polivalente esclamazione segna l’inizio e la fine della narrazione di sette tempi di attesa di altrettante eroine del teatro lirico, a cura del Comune e con il Gran Galà della lirica con il concerto “Note sotto le stelle”, un viaggio tra i più grandi compositori del melodramma, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Vincenzo Bellini, Giocchino Rossini, George Bizet, Camille Saint Saëns, e le più belle arie d’opera, interpretate da quattro solisti professionisti di livello internazionale, diretti dal Maestro Stefano Giaroli. Infine il 14 settembre ci sarà l’ultima conferenza “Prima di Roma, là dove c'era l'erba ora c'è una città”, relatore Alessandro Guidi (dell’Università degli Studi di Roma Tre- Dipartimento degli Studi Umanistici - Archeologia Preistorica e Protostorica), a cura del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite. Il 17 si concludono gli appuntamenti al castello con benessere e movimento. Venerdì 15 “Rocky Marciano, sulle tracce del mito (1923 - 2023) di Dario Ricci. Presentazione sul ring del Palazzetto dello Sport a cura di Massimo Ciccognani, con la collaborazione di Asd Santa Marinella Ring. Giovedì nella Sala del Nostromo al castello di Santa Severa “Vita senz’anima” di Giuseppe Bomboi, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, a cura del Dott. A. Manuelli. Venerdì 22 sulla Terrazza della Biblioteca, reading da “Il vino, il verso, la stella” di Goffredo Muratgia. Mercoledì 27 nella biblioteca comunale “Atlante archeologico illustrato dei Monti della Tolfa” di Glauco Stracci, e per i più piccoli “Se leggi tu, leggo anch’io”, letture per bambini, progetto in collaborazione con la Fondazione Angela e Mafalda Molinari Onlus.