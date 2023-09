SANTA MARINELLA - Dopo il successo delle precedenti edizioni, domani e dopodomani, dalle 10 alle 19, al castello di Santa Severa, torna l’edizione autunnale della mostra mercato nazionale di piante insolite e rare “Verde In Scena”.

Anche per questa edizione, numerose le novità con oltre 40 espositori provenienti da tutte le regioni d’Italia e dal Costarica, con piante insolite e rare dei cinque continenti che soddisferanno i collezionisti ed i neofiti delle varie tipologie botaniche, piante tropicali, mediterranee, cactacee e succulente, palme, agrumi, arbusti e rampicanti, erbacee perenni da foglia e da fiore, aromatiche, orchidee, piante carnivore, terrari, kokedama e, in generale, piante da esterno e da appartamento.

A questi si aggiungeranno prodotti artigianali, miele, prodotti per il benessere e il tempo libero, substrati per la coltivazione, editoria di settore e molto altro, dislocati nel borgo, sulla Spianata dei Signori, nel Cortile delle Barrozze, sul piazzale della Guardia e nella Manica Lunga, in caso di pioggia. Nel piazzale del Fontanile, prospiciente l’ingresso al castello, saranno presenti alcuni stand di street food di qualità, con cibi che soddisferanno sia i palati più raffinati che i bambini, oltre a varie etichette di vino e birra artigianale.

Lo staff di Verde in Scena assisterà i visitatori in caso di necessità, anche con un servizio di carriole per accompagnare gli acquirenti fino all’ampio parcheggio per depositare le piante acquistate agli stand. Il biglietto di ingresso alla mostra mercato consente, con una piccola aggiunta, di accedere ai musei del castello e aver diritto a tre ore gratuite di sosta.